https://ria.ru/20250402/perm-2008939445.html

В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине

В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине - РИА Новости, 02.04.2025

В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине

Полиция начала проверку по истории с загоревшейся на улице в Индустриальном районе Перми женщиной, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:05:00+03:00

2025-04-02T17:05:00+03:00

2025-04-02T17:05:00+03:00

происшествия

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку по истории с загоревшейся на улице в Индустриальном районе Перми женщиной, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. В среду в пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что 75-летняя женщина горела на улице в Индустриальном районе города. Якобы она пришла с бензином и спичками на проспект Декабристов, ее потушили прохожие. На сопровождающих посты видео двое мужчин закидывают горящую пенсионерку снегом. Пермячка госпитализирована с ожогами. "По данному факту в отделе полиции №2 по Индустриальному району Перми УМВД РФ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - рассказали в ведомстве. Других пояснений, в том числе о причинах инцидента, в управлении пока не дали. В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, на ИВЛ. "Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20250310/proverka-2004120361.html

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964531876.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия