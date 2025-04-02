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В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине
В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине - РИА Новости, 02.04.2025
В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине
Полиция начала проверку по истории с загоревшейся на улице в Индустриальном районе Перми женщиной, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:05:00+03:00
2025-04-02T17:05:00+03:00
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку по истории с загоревшейся на улице в Индустриальном районе Перми женщиной, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. В среду в пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что 75-летняя женщина горела на улице в Индустриальном районе города. Якобы она пришла с бензином и спичками на проспект Декабристов, ее потушили прохожие. На сопровождающих посты видео двое мужчин закидывают горящую пенсионерку снегом. Пермячка госпитализирована с ожогами. "По данному факту в отделе полиции №2 по Индустриальному району Перми УМВД РФ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - рассказали в ведомстве. Других пояснений, в том числе о причинах инцидента, в управлении пока не дали. В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, на ИВЛ. "Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в министерстве.
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Перми проверят историю о загоревшейся на улице женщине
Пермская полиция проверяет историю о пострадавшей загоревшейся на улице женщине