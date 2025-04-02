Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/peregovory-2008935015.html
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах - РИА Новости, 02.04.2025
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:45:00+03:00
2025-04-02T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
сша
украина
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. &quot;Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать&quot;, — говорится в публикации.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Путин, НАТО
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах

Аналитик Шрайвер: Россия диктует условия капитуляции НАТО и Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
«

"Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать", — говорится в публикации.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией.

Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Это не тупик": на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
31 марта, 17:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампСШАУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала