https://ria.ru/20250402/peregovory-2008935015.html

В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах

В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах - РИА Новости, 02.04.2025

В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах

У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:45:00+03:00

2025-04-02T16:45:00+03:00

2025-04-02T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

сша

украина

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать", — говорится в публикации.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.

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в мире, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир путин, нато