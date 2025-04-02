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В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах - РИА Новости, 02.04.2025
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:45:00+03:00
2025-04-02T16:45:00+03:00
2025-04-02T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У России сильная позиция в диалоге с США по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Россия диктует условия капитуляции США/НАТО/Украины и будет продолжать это делать", — говорится в публикации.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Путин, НАТО
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
Аналитик Шрайвер: Россия диктует условия капитуляции НАТО и Украины