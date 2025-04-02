https://ria.ru/20250402/pensiya-2008791733.html
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии - РИА Новости, 02.04.2025
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии
Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:17:00+03:00
2025-04-02T03:17:00+03:00
2025-04-02T03:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. "Социальные пенсии повышаются с 1 апреля, то есть в ближайшие выплаты уже будут включены повышенные суммы. Почта России осуществляет доставку пенсий с 3 по 25 число каждого месяца", - рассказала Бессараб. Граждане, получающие эту выплату на карту, могут уточнить точную дату начисления в Соцфонде, уточнила она.
https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии
Депутат Бессараб: повышенные социальные пенсии будут начислены с 3 по 25 апреля