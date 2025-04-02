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В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии - РИА Новости, 02.04.2025
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03:17 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/pensiya-2008791733.html
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии - РИА Новости, 02.04.2025
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии
Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:17:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. "Социальные пенсии повышаются с 1 апреля, то есть в ближайшие выплаты уже будут включены повышенные суммы. Почта России осуществляет доставку пенсий с 3 по 25 число каждого месяца", - рассказала Бессараб. Граждане, получающие эту выплату на карту, могут уточнить точную дату начисления в Соцфонде, уточнила она.
https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда будут начислены повышенные социальные пенсии

Депутат Бессараб: повышенные социальные пенсии будут начислены с 3 по 25 апреля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Повышенные социальные пенсии в России будут начислены с 3 по 25 апреля, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
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"Социальные пенсии повышаются с 1 апреля, то есть в ближайшие выплаты уже будут включены повышенные суммы. Почта России осуществляет доставку пенсий с 3 по 25 число каждого месяца", - рассказала Бессараб.
Граждане, получающие эту выплату на карту, могут уточнить точную дату начисления в Соцфонде, уточнила она.
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