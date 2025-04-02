https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей - РИА Новости, 02.04.2025
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей
Пенсионер из Москвы лишился почти 60 миллионов рублей, отдав мошенникам все сбережения и продав дорогой внедорожник, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:09:00+03:00
2025-04-02T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пенсионер из Москвы лишился почти 60 миллионов рублей, отдав мошенникам все сбережения и продав дорогой внедорожник, сообщает столичная прокуратура. "Действуя по указанию телефонных мошенников, пенсионер лишился свыше 58 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, москвичу позвонил неизвестный, представился сотрудником "Госуслуг" и спросил, переводил ли мужчина 800 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил мужчину якобы с представителем банка, который подтвердил снятие денег и сообщил мужчине, что на него оформлен кредит в размере 19 миллионов рублей. Чтобы вернуть эти деньги, пенсионеру сказали написать заявление. После поступления денег на счета их необходимо было срочно обналичить и передать инкассатору. На протяжении нескольких дней мужчина обналичил 20 миллионов и передал лжеинкассаторам, использующим кодовое слово. Через некоторое время мужчина по указанию звонившего, представившегося правоохранителем, снял и передал сообщникам еще более 21 миллиона рублей. На следующий день пенсионера убедили сдать все имеющиеся наличные. Таким образом мужчина лишился еще 32 тысяч долларов и 28 тысяч евро. На этом мошенники не остановились и сообщили, что в опасности Toyota Land Cruiser 200, у которого появился второй собственник - чтобы исправить документы и спасти машину, ее необходимо фиктивно продать. По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 миллиона рублей. Деньги он тоже передал "инкассатору". Прокуратура Москвы напоминает, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета, продавать автомобили, квартиры или иное имущество, а также передавать денежные средства третьим лицам.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей
Пенсионер из Москвы лишился почти 60 млн рублей, отдав мошенникам все сбережения
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пенсионер из Москвы лишился почти 60 миллионов рублей, отдав мошенникам все сбережения и продав дорогой внедорожник, сообщает столичная прокуратура.
"Действуя по указанию телефонных мошенников, пенсионер лишился свыше 58 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, москвичу позвонил неизвестный, представился сотрудником "Госуслуг" и спросил, переводил ли мужчина 800 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил мужчину якобы с представителем банка, который подтвердил снятие денег и сообщил мужчине, что на него оформлен кредит в размере 19 миллионов рублей. Чтобы вернуть эти деньги, пенсионеру сказали написать заявление. После поступления денег на счета их необходимо было срочно обналичить и передать инкассатору.
На протяжении нескольких дней мужчина обналичил 20 миллионов и передал лжеинкассаторам, использующим кодовое слово. Через некоторое время мужчина по указанию звонившего, представившегося правоохранителем, снял и передал сообщникам еще более 21 миллиона рублей. На следующий день пенсионера убедили сдать все имеющиеся наличные. Таким образом мужчина лишился еще 32 тысяч долларов и 28 тысяч евро.
На этом мошенники не остановились и сообщили, что в опасности Toyota Land Cruiser 200, у которого появился второй собственник - чтобы исправить документы и спасти машину, ее необходимо фиктивно продать. По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 миллиона рублей. Деньги он тоже передал "инкассатору".
Прокуратура Москвы
напоминает, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета, продавать автомобили, квартиры или иное имущество, а также передавать денежные средства третьим лицам.