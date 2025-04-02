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Россиянам объяснили, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды - РИА Новости, 02.04.2025
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03:15 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html
Россиянам объяснили, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды
Россиянам объяснили, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды - РИА Новости, 02.04.2025
Россиянам объяснили, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды
Двухэтапная индексация страховых пенсий вступает в силу в 2026 году, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:15:00+03:00
2025-04-02T03:15:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
россия
пенсия
деньги
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Двухэтапная индексация страховых пенсий вступает в силу в 2026 году, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд", — пояснил он.Объем второй индексации будет установлен в зависимости от ситуации в экономике и поступления средств в бюджет СФР. Ожидается, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы фонда могут увеличиться на 2–3%.Благодаря двухэтапной индексации, пенсии будут увеличены за счет роста экономики и повышения зарплат. Именно так работает принцип солидарности поколений, добавил Виноградов.Кроме того, с 2026 года СФР получит возможность назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Это сделает проще дополнительную поддержку пенсионеров, добавил он.
https://ria.ru/20250331/pensiya-2008297589.html
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсия, деньги
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсия, Деньги
Россиянам объяснили, кому в 2026 году увеличат пенсию дважды

Профессор Виноградов: двухэтапная индексация пенсий начнется в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Двухэтапная индексация страховых пенсий вступает в силу в 2026 году, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
"Первую индексацию проведут в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции прошлого года. Вторую индексацию, запланированную на апрель, будут осуществлять с учетом поступлений в Социальный фонд", — пояснил он.
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Объем второй индексации будет установлен в зависимости от ситуации в экономике и поступления средств в бюджет СФР. Ожидается, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы фонда могут увеличиться на 2–3%.
Благодаря двухэтапной индексации, пенсии будут увеличены за счет роста экономики и повышения зарплат. Именно так работает принцип солидарности поколений, добавил Виноградов.
Кроме того, с 2026 года СФР получит возможность назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Это сделает проще дополнительную поддержку пенсионеров, добавил он.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсияДеньги
 
 
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