https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель" - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:55:00+03:00
2025-04-02T13:55:00+03:00
2025-04-02T13:55:00+03:00
образование - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия
Образование - Общество, Россия
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в наукограды и моногорода