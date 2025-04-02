https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html

Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"

Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель" - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"

Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:55:00+03:00

2025-04-02T13:55:00+03:00

2025-04-02T13:55:00+03:00

образование - общество

россия

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Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, россия