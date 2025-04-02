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Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель" - РИА Новости, 02.04.2025
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Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель" - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"
Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:55:00+03:00
2025-04-02T13:55:00+03:00
образование - общество
россия
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Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль
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образование - общество, россия
Образование - Общество, Россия
Путин поручил принять меры по расширению программы "Земский учитель"

Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в наукограды и моногорода

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники в классе
Школьники в классе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Школьники в классе. Архивное фото
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Путин поручил принять меры для привлечения педагогов в закрытые города, наукограды и моногорода, в т.ч. расширив программу "Земский учитель" - Кремль
 
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