https://ria.ru/20250402/paraska-2008937441.html

Лидер партии "Возрождение" обвинила Британию в сговоре с властями Молдавии

Лидер партии "Возрождение" обвинила Британию в сговоре с властями Молдавии - РИА Новости, 02.04.2025

Лидер партии "Возрождение" обвинила Британию в сговоре с властями Молдавии

Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Великобритания ввела против нее санкции по просьбе властей Молдавии. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:55:00+03:00

2025-04-02T16:55:00+03:00

2025-04-02T16:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Великобритания ввела против нее санкции по просьбе властей Молдавии. Ранее стало известно, что Лондон ввел санкции против Параски, а также против другой представительницы молдавской оппозиции, депутата парламента от блока "Победа" Марины Таубер. В качестве обоснования для включения обеих политиков в санкционный список указаны их связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором. "Решение властей Великобритании о моем включении в так называемый санкционный список вызывает недоумение и ряд закономерных вопросов. Вся моя деятельность сосредоточена исключительно в Республике Молдова и никакого отношения к Великобритании не имеет. Пока я не смогла ознакомиться с полным текстом документа, но уже сейчас ясно одно: эти санкции введены по просьбе молдавских властей и стали еще одним инструментом политической расправы над оппонентами", - написала Параска в своем Telegram-канале. Она также отметила, что вместе со своими коллегами последовательно отстаивала политические взгляды, которые никогда не скрывала и которые разделяют сотни тысяч сограждан. "Увы, вместо того, чтобы способствовать диалогу власти и оппозиции, так называемые "внешние партнеры" напротив стараются заглушить наш голос и запугать санкциями", - подчеркнула она. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250323/moldavija-2006755976.html

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в мире, великобритания, молдавия, лондон, марина таубер, илан шор, майя санду