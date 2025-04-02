Лидер партии "Возрождение" обвинила Британию в сговоре с властями Молдавии
Лидер молдавской оппозиции Параска: Лондон ввел санкции по просьбе Кишинева
© Фото : Parasca Natalia I Наталья Параска/TelegramНаталья Параска
© Фото : Parasca Natalia I Наталья Параска/Telegram
Наталья Параска. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что Великобритания ввела против нее санкции по просьбе властей Молдавии.
Ранее стало известно, что Лондон ввел санкции против Параски, а также против другой представительницы молдавской оппозиции, депутата парламента от блока "Победа" Марины Таубер. В качестве обоснования для включения обеих политиков в санкционный список указаны их связи с лидером оппозиционного блока "Победа" Иланом Шором.
"Решение властей Великобритании о моем включении в так называемый санкционный список вызывает недоумение и ряд закономерных вопросов. Вся моя деятельность сосредоточена исключительно в Республике Молдова и никакого отношения к Великобритании не имеет. Пока я не смогла ознакомиться с полным текстом документа, но уже сейчас ясно одно: эти санкции введены по просьбе молдавских властей и стали еще одним инструментом политической расправы над оппонентами", - написала Параска в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что вместе со своими коллегами последовательно отстаивала политические взгляды, которые никогда не скрывала и которые разделяют сотни тысяч сограждан. "Увы, вместо того, чтобы способствовать диалогу власти и оппозиции, так называемые "внешние партнеры" напротив стараются заглушить наш голос и запугать санкциями", - подчеркнула она.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.