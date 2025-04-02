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Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях - РИА Новости, 02.04.2025
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01:38 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/paragvay-2008785871.html
Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях
Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях - РИА Новости, 02.04.2025
Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях
МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T01:38:00+03:00
2025-04-02T01:38:00+03:00
в мире
парагвай
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мехико (штат)
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 2 апр - РИА новости. МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет об этой операции. "Заместитель министра иностранных дел Виктор Вердун передал послу Бразилии Хосе Антонио Маркондесу запрос от бразильского правительства о предоставлении отчета об операциях разведки против Парагвая. Документ требует подробного объяснения разведывательной операции, заказанной бразильскому разведывательному управлению Abin в период с июня 2022 года по март 2023 года", - говорится в сообщении на сайте парагвайского внешнеполитического ведомства. О шпионаже бразильской разведки в Парагвае ранее сообщил бразильский новостной сайт UOL - агенты, предположительно, проникли в компьютерные системы Парагвая, чтобы получить информацию о переговорах по тарифам на электроэнергию, связанных с совместно управляемой гидроэлектростанцией Итайпу. Министерство иностранных дел Бразилии признало факт слежки, подчеркнув, что эти действия имели место во время президентства Жаира Болсонару и были прекращены в марте 2023 года, через три месяца после вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
https://ria.ru/20250106/venesuela-1992692265.html
https://ria.ru/20240419/paragvay-1940959280.html
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в мире, парагвай, бразилия, мехико (штат), жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Парагвай, Бразилия, Мехико (штат), Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях

МИД Парагвая потребовал от посла Бразилии отчет о шпионаже в IT-системах

© Flickr / alex-sАсунсьон
Асунсьон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Flickr / alex-s
Асунсьон. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 апр - РИА новости. МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет об этой операции.
"Заместитель министра иностранных дел Виктор Вердун передал послу Бразилии Хосе Антонио Маркондесу запрос от бразильского правительства о предоставлении отчета об операциях разведки против Парагвая. Документ требует подробного объяснения разведывательной операции, заказанной бразильскому разведывательному управлению Abin в период с июня 2022 года по март 2023 года", - говорится в сообщении на сайте парагвайского внешнеполитического ведомства.
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О шпионаже бразильской разведки в Парагвае ранее сообщил бразильский новостной сайт UOL - агенты, предположительно, проникли в компьютерные системы Парагвая, чтобы получить информацию о переговорах по тарифам на электроэнергию, связанных с совместно управляемой гидроэлектростанцией Итайпу.
Министерство иностранных дел Бразилии признало факт слежки, подчеркнув, что эти действия имели место во время президентства Жаира Болсонару и были прекращены в марте 2023 года, через три месяца после вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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