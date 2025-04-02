Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях
МИД Парагвая потребовал от посла Бразилии отчет о шпионаже в IT-системах
Асунсьон. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 апр - РИА новости. МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет об этой операции.
"Заместитель министра иностранных дел Виктор Вердун передал послу Бразилии Хосе Антонио Маркондесу запрос от бразильского правительства о предоставлении отчета об операциях разведки против Парагвая. Документ требует подробного объяснения разведывательной операции, заказанной бразильскому разведывательному управлению Abin в период с июня 2022 года по март 2023 года", - говорится в сообщении на сайте парагвайского внешнеполитического ведомства.
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О шпионаже бразильской разведки в Парагвае ранее сообщил бразильский новостной сайт UOL - агенты, предположительно, проникли в компьютерные системы Парагвая, чтобы получить информацию о переговорах по тарифам на электроэнергию, связанных с совместно управляемой гидроэлектростанцией Итайпу.
Министерство иностранных дел Бразилии признало факт слежки, подчеркнув, что эти действия имели место во время президентства Жаира Болсонару и были прекращены в марте 2023 года, через три месяца после вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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