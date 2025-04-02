https://ria.ru/20250402/paragvay-2008785871.html

Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях

Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях - РИА Новости, 02.04.2025

Парагвай затребовал объяснений у Бразилии о разведоперациях

МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T01:38:00+03:00

2025-04-02T01:38:00+03:00

2025-04-02T01:38:00+03:00

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МЕХИКО, 2 апр - РИА новости. МИД Парагвая после информации в СМИ о разведывательных действиях Бразилии в правительственных IT-системах вызвало бразильского посла и затребовало у него отчет об этой операции. "Заместитель министра иностранных дел Виктор Вердун передал послу Бразилии Хосе Антонио Маркондесу запрос от бразильского правительства о предоставлении отчета об операциях разведки против Парагвая. Документ требует подробного объяснения разведывательной операции, заказанной бразильскому разведывательному управлению Abin в период с июня 2022 года по март 2023 года", - говорится в сообщении на сайте парагвайского внешнеполитического ведомства. О шпионаже бразильской разведки в Парагвае ранее сообщил бразильский новостной сайт UOL - агенты, предположительно, проникли в компьютерные системы Парагвая, чтобы получить информацию о переговорах по тарифам на электроэнергию, связанных с совместно управляемой гидроэлектростанцией Итайпу. Министерство иностранных дел Бразилии признало факт слежки, подчеркнув, что эти действия имели место во время президентства Жаира Болсонару и были прекращены в марте 2023 года, через три месяца после вступления в должность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

https://ria.ru/20250106/venesuela-1992692265.html

https://ria.ru/20240419/paragvay-1940959280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, парагвай, бразилия, мехико (штат), жаир болсонару, луис инасиу лула да силва