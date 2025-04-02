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Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 02.04.2025
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11:15 02.04.2025 (обновлено: 13:03 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/pamfilova-2008842669.html
Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова
Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 02.04.2025
Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова
Отмены голосования на выборах в России с помощью бумажных бюллетеней не будет, оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:15:00+03:00
2025-04-02T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Отмены голосования на выборах в России с помощью бумажных бюллетеней не будет, оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.Председатель Центральной избирательной комиссии отметила, что традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней останется в любом случае."Никто не отменяет голосование (с помощью - ред.) бумажных бюллетеней. Я говорила, еще раз хочу повторить: если даже возникнет возможность у того или иного региона применить новый по аналогии с Москвой образ электронного голосования, то масштабной, массовой замены сейчас или оснащения почти 100 тысяч участков, у нас - 96 тысяч участков, в ближайшей перспективе, скажем, пяти, даже 10 лет, не просматривается. Это очень дорогостоящее масштабное действо, очень дорогостоящее. Оно тянет за собой целый ряд организационно-технических мероприятий", - объяснила Памфилова.По словам председателя ЦИК РФ, в настоящее время нет никакой необходимости в отмене голосования с помощью бумажных бюллетеней. Центральная избирательная комиссия параллельно развивает и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и традиционное голосование, уточнила Памфилова."Анализируем это, смотрим, какие запросы, какие возможности у регионов, делаем все это аккуратно, точечно, исходя из реальной ситуации и практики", - подытожила председатель ЦИК.
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элла памфилова, политика, россия, общество
Элла Памфилова, Политика, Россия, Общество
Отмены голосования бумажными бюллетенями не будет, заявила Памфилова

Памфилова назвала голосование бумажными бюллетенями основным в перспективе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Отмены голосования на выборах в России с помощью бумажных бюллетеней не будет, оно является основным на долгосрочную перспективу, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Центральная избирательная комиссия России точно так же, как и подавляющее большинство коллег в регионах, полагает, что традиционное голосование посредством бумажных бюллетеней, как было, так и является базовым, основным. Оно было, есть и, я уверена, на довольно долгосрочную перспективу оно будет, и никто не собирается его отменять", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
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Председатель Центральной избирательной комиссии отметила, что традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней останется в любом случае.
"Никто не отменяет голосование (с помощью - ред.) бумажных бюллетеней. Я говорила, еще раз хочу повторить: если даже возникнет возможность у того или иного региона применить новый по аналогии с Москвой образ электронного голосования, то масштабной, массовой замены сейчас или оснащения почти 100 тысяч участков, у нас - 96 тысяч участков, в ближайшей перспективе, скажем, пяти, даже 10 лет, не просматривается. Это очень дорогостоящее масштабное действо, очень дорогостоящее. Оно тянет за собой целый ряд организационно-технических мероприятий", - объяснила Памфилова.
По словам председателя ЦИК РФ, в настоящее время нет никакой необходимости в отмене голосования с помощью бумажных бюллетеней. Центральная избирательная комиссия параллельно развивает и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и традиционное голосование, уточнила Памфилова.
"Анализируем это, смотрим, какие запросы, какие возможности у регионов, делаем все это аккуратно, точечно, исходя из реальной ситуации и практики", - подытожила председатель ЦИК.
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