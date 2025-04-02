"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия
NI: гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную угрозу для кораблей
© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest.
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"Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — говорится в материале.
В статье отмечается, что новая единица российского вооружения — впечатляющий образец, способный сделать несущие ее подводные суда еще более опасными для противников.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.