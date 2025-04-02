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"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 02.04.2025
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14:59 02.04.2025 (обновлено: 16:16 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия
"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 02.04.2025
"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:59:00+03:00
2025-04-02T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest.&quot;Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров&quot;, — говорится в материале.В статье отмечается, что новая единица российского вооружения — впечатляющий образец, способный сделать несущие ее подводные суда еще более опасными для противников."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html
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в мире, россия, сша, циркон, апл "ясень-м", технологии
В мире, Россия, США, Циркон, АПЛ "Ясень-М", Технологии
"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия

NI: гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную угрозу для кораблей

© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest.
«

"Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — говорится в материале.

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В статье отмечается, что новая единица российского вооружения — впечатляющий образец, способный сделать несущие ее подводные суда еще более опасными для противников.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
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