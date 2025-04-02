https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия

"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 02.04.2025

"Смертельная угроза". В США пришли в ужас из-за российского оружия

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:59:00+03:00

2025-04-02T14:59:00+03:00

2025-04-02T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет смертельную опасность для кораблей, пишет The National Interest."Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для судна в радиусе нескольких сотен километров", — говорится в материале.В статье отмечается, что новая единица российского вооружения — впечатляющий образец, способный сделать несущие ее подводные суда еще более опасными для противников."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html

https://ria.ru/20250402/prigovor-2008793522.html

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в мире, россия, сша, циркон, апл "ясень-м", технологии