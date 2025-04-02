https://ria.ru/20250402/ombudsmeny-2008839958.html
Россия и Украина передадут по 1500 посылок военнопленным
Россия и Украина передадут по 1500 посылок военнопленным - РИА Новости, 02.04.2025
Россия и Украина передадут по 1500 посылок военнопленным
Омбудсмены России и Украины договорились в апреле обменяться посылками для военнопленных, будет передано по 1500 посылок с каждой стороны, заявила... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:08:00+03:00
2025-04-02T11:08:00+03:00
2025-04-02T11:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины договорились в апреле обменяться посылками для военнопленных, будет передано по 1500 посылок с каждой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Очень важно, чтобы наши ребята, попавшие в плен, ощущали связь с Родиной и были уверены, что их поддерживают, ждут и обязательно вернут… Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами… Посылки собраны, в этом месяце начинается вручение… По 1500 с каждой стороны", - сказала Москалькова журналистам.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008012959.html
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общество, россия, украина, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Россия и Украина передадут по 1500 посылок военнопленным
Москалькова: Россия и Украина в апреле обменяются посылками для военнопленных