https://ria.ru/20250402/oge-2008961982.html

Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов

Расписание ОГЭ 2025: даты сдачи экзаменов и график проведения по всем предметам

Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов

ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:35:00+03:00

2025-04-02T18:35:00+03:00

2025-04-02T18:35:00+03:00

основной государственный экзамен (огэ)

образование

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов, где искать пробники для подготовки к экзамену и рекомендации экспертов, - в материале РИА НовостиРасписание ОГЭОсновной государственный экзамен (ОГЭ) обязателен для всех выпускников 9 классов. Он проводится для проверки знаний учащихся по программе основной школы и служит основанием для получения аттестата. Экзамен включает в себя обязательные русский язык, математику и два предмета на выбор: физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, информатику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). В 2025 году в трех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области) пройдет эксперимент: те девятиклассники, которые собрались поступать в ссузы, смогут сдать не четыре, а только два предмета: русский язык и математику.Ежегодно Рособрнадзор и Минпросвещения утверждают расписание единого и основного государственных экзаменов, оно традиционно делится на досрочный, основной и дополнительный периоды.Досрочный периодДосрочный период предназначен для тех учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он пройдет в апреле-мае:Резервные дни досрочного периода:В резервные дни сдают экзамен те, кто пропустил или не завершил его по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам или сдавал ОГЭ в основной день по другому предмету.Основной периодЭто время, когда большинство девятиклассников сдают ОГЭ. В 2025 году он проходит в мае-июне:Резервные дни основного периода:Дополнительный периодВ дополнительный период в сентябре сдают экзамены те школьники, которые:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность экзаменовПродолжительность экзамена зависит от предмета:График публикации результатов ОГЭРезультаты экзаменов основного периода публикуются в течение 10 календарных дней, досрочного, дополнительного и работ, выполненных в резервные дни, - в течение пяти дней. Узнать их можно:Расписание пробников ОГЭВ школах преподаватели уделяют особое внимание подготовке учеников к основному государственному экзамену и проводят занятия в формате ОГЭ, чтобы школьники на самом экзамене чувствовали себя увереннее. Для дополнительной подготовки эксперты советуют:

https://ria.ru/20250402/1571389671.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008612213.html

https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008380636.html

https://ria.ru/20250324/ekzameny-2006865389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

основной государственный экзамен (огэ), образование