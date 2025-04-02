https://ria.ru/20250402/oge-2008961982.html
Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов
Расписание ОГЭ 2025: даты сдачи экзаменов и график проведения по всем предметам
Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов
ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:35:00+03:00
2025-04-02T18:35:00+03:00
2025-04-02T18:35:00+03:00
основной государственный экзамен (огэ)
образование
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов, где искать пробники для подготовки к экзамену и рекомендации экспертов, - в материале РИА НовостиРасписание ОГЭОсновной государственный экзамен (ОГЭ) обязателен для всех выпускников 9 классов. Он проводится для проверки знаний учащихся по программе основной школы и служит основанием для получения аттестата. Экзамен включает в себя обязательные русский язык, математику и два предмета на выбор: физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, информатику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). В 2025 году в трех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области) пройдет эксперимент: те девятиклассники, которые собрались поступать в ссузы, смогут сдать не четыре, а только два предмета: русский язык и математику.Ежегодно Рособрнадзор и Минпросвещения утверждают расписание единого и основного государственных экзаменов, оно традиционно делится на досрочный, основной и дополнительный периоды.Досрочный периодДосрочный период предназначен для тех учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он пройдет в апреле-мае:Резервные дни досрочного периода:В резервные дни сдают экзамен те, кто пропустил или не завершил его по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам или сдавал ОГЭ в основной день по другому предмету.Основной периодЭто время, когда большинство девятиклассников сдают ОГЭ. В 2025 году он проходит в мае-июне:Резервные дни основного периода:Дополнительный периодВ дополнительный период в сентябре сдают экзамены те школьники, которые:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность экзаменовПродолжительность экзамена зависит от предмета:График публикации результатов ОГЭРезультаты экзаменов основного периода публикуются в течение 10 календарных дней, досрочного, дополнительного и работ, выполненных в резервные дни, - в течение пяти дней. Узнать их можно:Расписание пробников ОГЭВ школах преподаватели уделяют особое внимание подготовке учеников к основному государственному экзамену и проводят занятия в формате ОГЭ, чтобы школьники на самом экзамене чувствовали себя увереннее. Для дополнительной подготовки эксперты советуют:
https://ria.ru/20250402/1571389671.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008612213.html
https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008380636.html
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основной государственный экзамен (огэ), образование
Основной государственный экзамен (ОГЭ), Образование
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов, где искать пробники для подготовки к экзамену и рекомендации экспертов, - в материале РИА Новости
Основной государственный экзамен (ОГЭ) обязателен для всех выпускников 9 классов. Он проводится для проверки знаний учащихся по программе основной школы и служит основанием для получения аттестата. Экзамен включает в себя обязательные русский язык, математику и два предмета на выбор: физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, информатику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). В 2025 году в трех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области) пройдет эксперимент: те девятиклассники, которые собрались поступать в ссузы, смогут сдать не четыре, а только два предмета: русский язык и математику.
Ежегодно Рособрнадзор и Минпросвещения утверждают расписание
единого и основного государственных экзаменов, оно традиционно делится на досрочный, основной и дополнительный периоды.
Досрочный период предназначен для тех учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он пройдет в апреле-мае:
Дата
Предмет
22 апреля
математика
25 апреля
русский язык
29 апреля
информатика, литература, обществознание, химия
6 мая
биология, география, иностранные языки, история, физика
Резервные дни досрочного периода:
Дата
Предмет
12 мая
математика
13 мая
информатика, литература, обществознание, химия
14 мая
биология, география, иностранные языки, история, физика
15 мая
русский язык
17 мая
все учебные предметы
В резервные дни сдают экзамен те, кто пропустил или не завершил его по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам или сдавал ОГЭ в основной день по другому предмету.
Это время, когда большинство девятиклассников сдают ОГЭ. В 2025 году он проходит в мае-июне:
Дата
Предмет
21, 22 мая
иностранные языки
26 мая
биология, информатика, обществознание,
химия
29 мая
география, история, физика, химия
3 июня
математика
6 июня
география, информатика, обществознание
9 июня
русский язык
16 июня
биология, информатика, литература,
физика
Резервные дни основного периода:
Дата
Предмет
26 июня
русский язык
27, 28 июня
по всем учебным предметам
(за исключением русского языка и
математики)
30 июня
математика
1, 2 июля
по всем учебным предметам
В дополнительный период в сентябре сдают экзамены те школьники, которые:
- - получили неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам;
- - повторно не смогли сдать в резервный период основного периода;
- - чьи работы были аннулированы за нарушение порядка;
- - получили доступ в сроки, которые исключают возможность сдачи ОГЭ в основной период.
Дата
Предмет
2 сентября
математика
5 сентября
русский язык
9 сентября
биология, география, история, физика
12 сентября
иностранные языки, информатика,
литература, обществознание, химия
Резервные дни дополнительного периода:
Дата
Предмет
17 сентября
русский язык
18 сентября
математика
19, 22 сентября
по всем учебным предметам
(за исключением русского языка и
математики)
23 сентября
по всем учебным предметам
Продолжительность экзаменов
Продолжительность
экзамена зависит от предмета:
Предмет
Продолжительность
математика, русский язык, литература
3 часа 55 минут
обществознание, химия, история, физика
3 часа
информатика, биология, география
2 часа 30 минут
иностранные языки
2 часа
иностранные языки (“Говорение”)
15 минут
График публикации результатов ОГЭ
Результаты экзаменов основного периода публикуются в течение 10 календарных дней, досрочного, дополнительного и работ, выполненных в резервные дни, - в течение пяти дней. Узнать их можно:
- на сайте РЦОИ (в каждом регионе свой);
- в личном кабинете на портале “Госуслуги”;
- в школе;
- на региональных официальных сайтах ( в Москве это mos.ru).
В школах преподаватели уделяют особое внимание подготовке учеников к основному государственному экзамену и проводят занятия в формате ОГЭ, чтобы школьники на самом экзамене чувствовали себя увереннее. Для дополнительной подготовки эксперты советуют:
- изучать демоверсии и кодификаторы 2025 года на сайте ФИПИ;
- тренироваться решать задания на время;
- уделять внимание заданиям с развернутым ответом: они требуют четкого оформления.