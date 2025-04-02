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Расписание ОГЭ 2025: даты сдачи экзаменов и график проведения по всем предметам
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18:35 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/oge-2008961982.html
Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов
Расписание ОГЭ 2025: даты сдачи экзаменов и график проведения по всем предметам
Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов
ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:35:00+03:00
2025-04-02T18:35:00+03:00
основной государственный экзамен (огэ)
образование
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов, где искать пробники для подготовки к экзамену и рекомендации экспертов, - в материале РИА НовостиРасписание ОГЭОсновной государственный экзамен (ОГЭ) обязателен для всех выпускников 9 классов. Он проводится для проверки знаний учащихся по программе основной школы и служит основанием для получения аттестата. Экзамен включает в себя обязательные русский язык, математику и два предмета на выбор: физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, информатику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). В 2025 году в трех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области) пройдет эксперимент: те девятиклассники, которые собрались поступать в ссузы, смогут сдать не четыре, а только два предмета: русский язык и математику.Ежегодно Рособрнадзор и Минпросвещения утверждают расписание единого и основного государственных экзаменов, оно традиционно делится на досрочный, основной и дополнительный периоды.Досрочный периодДосрочный период предназначен для тех учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он пройдет в апреле-мае:Резервные дни досрочного периода:В резервные дни сдают экзамен те, кто пропустил или не завершил его по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам или сдавал ОГЭ в основной день по другому предмету.Основной периодЭто время, когда большинство девятиклассников сдают ОГЭ. В 2025 году он проходит в мае-июне:Резервные дни основного периода:Дополнительный периодВ дополнительный период в сентябре сдают экзамены те школьники, которые:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность экзаменовПродолжительность экзамена зависит от предмета:График публикации результатов ОГЭРезультаты экзаменов основного периода публикуются в течение 10 календарных дней, досрочного, дополнительного и работ, выполненных в резервные дни, - в течение пяти дней. Узнать их можно:Расписание пробников ОГЭВ школах преподаватели уделяют особое внимание подготовке учеников к основному государственному экзамену и проводят занятия в формате ОГЭ, чтобы школьники на самом экзамене чувствовали себя увереннее. Для дополнительной подготовки эксперты советуют:
https://ria.ru/20250402/1571389671.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008612213.html
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60
основной государственный экзамен (огэ), образование
Основной государственный экзамен (ОГЭ), Образование

Расписание ОГЭ-2025: даты сдачи экзаменов и график публикации результатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. ОГЭ - обязательный государственный экзамен для учеников 9 классов. Расписание ОГЭ в 2025 году, даты сдачи по предметам и дням, график публикации результатов, где искать пробники для подготовки к экзамену и рекомендации экспертов, - в материале РИА Новости
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Основной государственный экзамен (ОГЭ)-2025: что это такое и как сдавать
Вчера, 12:50

Расписание ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) обязателен для всех выпускников 9 классов. Он проводится для проверки знаний учащихся по программе основной школы и служит основанием для получения аттестата. Экзамен включает в себя обязательные русский язык, математику и два предмета на выбор: физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, литературу, информатику, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). В 2025 году в трех регионах России (Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области) пройдет эксперимент: те девятиклассники, которые собрались поступать в ссузы, смогут сдать не четыре, а только два предмета: русский язык и математику.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУченик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученик ищет свою фамилию в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ежегодно Рособрнадзор и Минпросвещения утверждают расписание единого и основного государственных экзаменов, оно традиционно делится на досрочный, основной и дополнительный периоды.

Досрочный период

Досрочный период предназначен для тех учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он пройдет в апреле-мае:

Дата

Предмет

22 апреля

математика

25 апреля

русский язык

29 апреля

информатика, литература, обществознание, химия

6 мая

биология, география, иностранные языки, история, физика

Резервные дни досрочного периода:

Дата

Предмет

12 мая

математика

13 мая

информатика, литература, обществознание, химия

14 мая

биология, география, иностранные языки, история, физика

15 мая

русский язык

17 мая

все учебные предметы

В резервные дни сдают экзамен те, кто пропустил или не завершил его по уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты максимум по двум предметам или сдавал ОГЭ в основной день по другому предмету.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ
1 апреля, 12:29

Основной период

Это время, когда большинство девятиклассников сдают ОГЭ. В 2025 году он проходит в мае-июне:

Дата

Предмет

21, 22 мая

иностранные языки

26 мая

биология, информатика, обществознание,

химия

29 мая

география, история, физика, химия

3 июня

математика

6 июня

география, информатика, обществознание

9 июня

русский язык

16 июня

биология, информатика, литература,

физика

Резервные дни основного периода:

Дата

Предмет

26 июня

русский язык

27, 28 июня

по всем учебным предметам

(за исключением русского языка и

математики)

30 июня

математика

1, 2 июля

по всем учебным предметам

Школьники - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации
31 марта, 13:07

Дополнительный период

В дополнительный период в сентябре сдают экзамены те школьники, которые:
  • - получили неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам;
  • - повторно не смогли сдать в резервный период основного периода;
  • - чьи работы были аннулированы за нарушение порядка;
  • - получили доступ в сроки, которые исключают возможность сдачи ОГЭ в основной период.

Дата

Предмет

2 сентября

математика

5 сентября

русский язык

9 сентября

биология, география, история, физика

12 сентября

иностранные языки, информатика,

литература, обществознание, химия

Резервные дни дополнительного периода:

Дата

Предмет

17 сентября

русский язык

18 сентября

математика

19, 22 сентября

по всем учебным предметам

(за исключением русского языка и

математики)

23 сентября

по всем учебным предметам

Продолжительность экзаменов

Продолжительность экзамена зависит от предмета:

Предмет

Продолжительность

математика, русский язык, литература

3 часа 55 минут

обществознание, химия, история, физика

3 часа

информатика, биология, география

2 часа 30 минут

иностранные языки

2 часа

иностранные языки (“Говорение”)

15 минут

График публикации результатов ОГЭ

Результаты экзаменов основного периода публикуются в течение 10 календарных дней, досрочного, дополнительного и работ, выполненных в резервные дни, - в течение пяти дней. Узнать их можно:
  • на сайте РЦОИ (в каждом регионе свой);
  • в личном кабинете на портале “Госуслуги”;
  • в школе;
  • на региональных официальных сайтах ( в Москве это mos.ru).
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги

Расписание пробников ОГЭ

В школах преподаватели уделяют особое внимание подготовке учеников к основному государственному экзамену и проводят занятия в формате ОГЭ, чтобы школьники на самом экзамене чувствовали себя увереннее. Для дополнительной подготовки эксперты советуют:
  • изучать демоверсии и кодификаторы 2025 года на сайте ФИПИ;
  • тренироваться решать задания на время;
  • уделять внимание заданиям с развернутым ответом: они требуют четкого оформления.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов
24 марта, 09:15
 
Основной государственный экзамен (ОГЭ)Образование
 
 
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