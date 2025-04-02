Расписание ОГЭ в 2026: даты экзаменов, официальное утвержденное расписание

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – обязательная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов. Расписание экзаменов ежегодно утверждают Министерство просвещения России и Рособрнадзор. В 2026 году экзамены, как и прежде, пройдут в несколько этапов: досрочный, основной и дополнительный периоды. Полное расписание экзаменов — в материале РИА Новости.

Досрочный период

В досрочный период экзамены сдают школьники, которые по уважительным причинам не могут участвовать в основной волне, а также ученики, уже завершившие по каким-либо причинам учебу в школе.

Даты проведения экзаменов в досрочный период Дата Предмет 21 апреля математика 24 апреля русский язык 28 апреля информатика, литература, обществознание, химия 6 мая биология, география, иностранные языки, история, физика

Резервные дни досрочного периода Дата Предмет 12 мая математика 13 мая информатика, литература, обществознание, химия 14 мая биология, география, иностранные языки, история, физика 15 мая русский язык 18 мая все предметы

Основной период

Основной экзаменационный период — время, когда экзамены сдают большинство девятиклассников страны.

Даты проведения экзаменов в основной период Дата Предмет 2 июня математика 5 июня все предметы, кроме русского языка и математики 6 июня иностранные языки, информатика 9 июня русский язык 16 июня все предметы, кроме русского языка и математики 19 июня все предметы, кроме русского языка и математики

Резервные дни основного периода

Резервные дни предусмотрены для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине или у кого совпали даты экзаменов.

Резервные дни основного периода Дата Предмет 29 июня математика 2 июля русский язык 3 июля все предметы, кроме русского языка и математики 6 июля все предметы, кроме русского языка и математики

Пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Если ученик получил неудовлетворительный результат по одному или нескольким предметам, экзамен можно пересдать. Для этого предусмотрены резервные дни и дополнительный период.

Также повторно сдать экзамены могут выпускники, которые пропустили экзамен по уважительной причине или чьи работы были по каким-либо причинам аннулированы.

Какие предметы можно пересдать и когда

Пересдача возможна по обязательным предметам – русскому языку и математике, а также по всем дисциплинам по выбору.

Сначала ученики могут воспользоваться резервными днями основного периода. Если результат снова неудовлетворительный или экзамен был пропущен, пересдача возможна в дополнительный период в сентябре.

Дополнительный период ЕГЭ 2026

Дополнительная волна экзаменов проводится в начале следующего учебного года. В этот период экзамены сдают школьники, которые не смогли успешно пройти аттестацию летом в основной период.

Основные дни дополнительного периода Дата Предмет 3 сентября математика 7 сентября русский язык 10 сентября биология, география, история, физика 14 сентября иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия

Резервные дни дополнительного периода

Дата Предмет 21 сентября русский язык 22 сентября математика 23 сентября все предметы, кроме русского языка и математики 24 сентября все предметы, кроме русского языка и математики 25 сентября все предметы

Во сколько начинается ЕГЭ и сколько он длится

Для всех предметов установлено одинаковое время начала, однако продолжительность экзамена зависит от предмета и структуры.

Время начала экзаменов

Экзамены по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени. Участникам рекомендуется приходить в пункт проведения экзамена заранее, чтобы пройти регистрацию и инструктаж.

Продолжительность ЕГЭ по предметам

Предмет Продолжительность русский язык, математика, литература 3 часа 55 минут физика, химия, история, обществознание 3 часа биология, география, информатика 2 часа 30 минут иностранные языки (письменная часть) 2 часа иностранные языки (устная часть) 15 минут

Что можно брать с собой на ЕГЭ

Всем учащимся разрешено приносить на экзамен:

гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

разрешенные средства обучения по предмету (например, линейку, калькулятор, орфографический словарь);

лекарства при необходимости;

легкий перекус (например, шоколад);

бутылку питьевой воды;

специальные технические средства для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительно разрешенные средства зависят от предмета экзамена.

Биология — линейка для измерений и непрограммируемый калькулятор.

— линейка для измерений и непрограммируемый калькулятор. География — линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7–9 классов.

— линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7–9 классов. Иностранные языки — технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютер без доступа к интернету и аудиогарнитура для выполнения устной части экзамена.

— технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютер без доступа к интернету и аудиогарнитура для выполнения устной части экзамена. Информатика — компьютерная техника без доступа к интернету с установленными программами для работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями и средами программирования.

— компьютерная техника без доступа к интернету с установленными программами для работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, презентациями и средами программирования. Литература — орфографический словарь, полные тексты художественных произведений и сборники лирики.

— орфографический словарь, полные тексты художественных произведений и сборники лирики. Математика — линейка и справочные материалы с основными формулами школьного курса математики.

— линейка и справочные материалы с основными формулами школьного курса математики. Русский язык — орфографический словарь.

— орфографический словарь. Физика — линейка, непрограммируемый калькулятор и лабораторное оборудование для выполнения экспериментальных заданий.

— линейка, непрограммируемый калькулятор и лабораторное оборудование для выполнения экспериментальных заданий. Химия — непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование и реактивы, а также периодическая таблица химических элементов, таблица растворимости солей, кислот и оснований и электрохимический ряд напряжений металлов.

Во время экзамена все участники должны соблюдать установленный порядок. Перед началом проводится регистрация и инструктаж, после чего школьникам выдают контрольно-измерительные материалы.

Во время экзамена запрещается общаться с другими участниками, пользоваться письменными заметками, заранее подготовленными материалами или электронными устройствами: мобильными телефонами, наушниками, смарт-часами, фото- и видеотехникой и другими средствами связи.

Участники должны выполнять задания самостоятельно и соблюдать правила заполнения бланков. Также запрещается выносить из аудитории черновики и экзаменационные материалы или копировать задания.

За нарушение правил участника могут удалить с экзамена, а его работа будет аннулирована. Пересдать экзамен в таком случае можно только в дополнительные сроки.

Когда публикуются результаты ЕГЭ 2026

Проверка экзаменационных работ обычно занимает до 10 календарных дней. После этого результаты становятся доступны участникам.

Узнать итоговые оценки можно: