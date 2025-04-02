https://ria.ru/20250402/oge-2008766276.html

ОГЭ по математике-2025: изменения, как подготовиться, советы педагогов

Как сдать ОГЭ по математике 2025: подготовка, тренировочные задания, примеры

ОГЭ по математике-2025: изменения, как подготовиться, советы педагогов

ОГЭ по математике - один из обязательных экзаменов в 9 классе во время государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:43:00+03:00

2025-04-02T12:43:00+03:00

2025-04-02T12:43:00+03:00

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ОГЭ по математике - один из обязательных экзаменов в 9 классе во время государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования. Структура экзамена в 2025 году, где найти тренировочные варианты заданий и правильно подготовиться к испытанию, основные критерии оценивания ФИПИ и как сдать математику на высокий балл, советы экспертов, - в материале РИА НовостиОГЭ по математикеМатематика - один из обязательных экзаменов в рамках ОГЭ, основы этого предмета должен знать каждый. Результат экзамена напрямую влияет на оценку в аттестате, так как в документ выставляют среднее арифметическое между оценкой на ОГЭ и итоговой за год. Это важно не только для тех, кто собирается поступать в ссуз после 9 класса, но и для тех молодых людей, которые решили продолжить обучение в школе. Так как в 10-11 классах учеников зачастую делят по профильным интересам с учетом будущих профессий, а конкурс в профильные классы проходит по результатам ОГЭ, поэтому важно ценить каждый балл.В 2025 году приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.11.2024 № 788/2090 “Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году” определены следующие даты ОГЭ по математике:Структура экзаменаВ 2025 году по сравнению с 2024-м никаких изменений в структуре ОГЭ не произошло.Всего в контрольно-измерительных материалах (КИМ) по математике 25 заданий: с 1 по 19 - с кратким ответом (это базовые, рассчитаны на элементарные знания), с 20 по 25 - с развернутым (относятся к повышенному уровню). На экзамен отводится 3 часа 55 минут.- Первые пять заданий также остались по теме “Практикоориентированные задачи”. Далее с 6 по 14 - алгебра, 10 номер - теория вероятности, с 15 по 19 - геометрия. Они оцениваются в 1 балл, здесь необходимо записать только ответ в бланк, решение не требуется. Вторая часть - это задания с полным развернутым ответом. 3 задания по алгебре (20-22) и 3 по геометрии (23-25). Эта часть оценивается уже в 2 балла, - объясняет Алексей Мирошин, учитель математики и методист в школе 1384 имени А.А.Леманского, преподаватель кафедры высшей математики в РЭУ имени Г.В.Плеханова.Валерий Тепляков, преподаватель физики и математики, биофизик в лаборатории сверхсильных световых полей выделяет также несколько номеров, посвящённых “прикладной математике” - задания по алгебре и геометрии, иллюстрирующие применение точной науки в повседневной жизни: при подготовке маршрута поездки, планировании ремонта и прочее.Как подготовиться к ОГЭ по математикеАлексей Мирошин советует в первую очередь использовать сайт ФИПИ, где собраны самые актуальные задания по математике.“Важно отметить, что именно ФИПИ разрабатывает КИМы для учеников и отработка представленных материалов на сайте даст наибольшую гарантию успешной сдачи экзамена. Из печатных сборников однозначно можно выделить сборник под редакцией И.В. Ященко, П.Земского, В.В.Кочагина и М.Н.Кочагиной. Большинство сайтов, онлайн-курсов используют базу заданий ФИПИ для подготовки учеников. Занятия онлайн в мини-группах стоят значительно дешевле, чем индивидуальные с репетитором в очном формате. Если у ученика есть минимальная мотивация к учебе, понимание, что необходимо сдать математику минимум на “4”, то особой разницы нет. Но если ребенку нужен индивидуальный подход, то, скорее всего, лучше выбрать репетитора. ОГЭ по математике не является сложным экзаменом. В зависимости от цели, к нему можно подготовиться и за полгода, и за два месяца интенсивных занятий. Самое главное - мотивация и самоорганизация”, - отмечает эксперт.Учебники и сборники с заданиямиВ качестве учебных пособий Валерий Тепляков предлагает также использовать учебники по алгебре (за авторством Ю.Н. Макарычева, К.И. Нешкова и др.) и геометрии (от Л.С. Атанасяна и соавторов) для изучения теории, сборники задач, выпускаемые ФИПИ для закрепления знаний на практике, - именно такие книги позволят всесторонне охватить материал и отработать решение задач на примерах, аналогичных представленным на экзамене.Онлайн-платформы с заданиямиЭксперты однозначно советуют использовать демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения основного государственного экзамена на сайте ФИПИ. Именно здесь представлены самые актуальные задания.Онлайн-курсыДля подготовки к ОГЭ существует и большое количество онлайн-курсов.Но Валерий Тепляков отмечает, что во многих из них реализован описанный выше подход, поэтому использование этих инструментов разумно при невозможности подготовки своими силами или с помощью индивидуальных занятий.- В этом способе есть некоторые положительные аспекты: автоматическая проверка домашних заданий, наличие видеоразборов решений задач - это конкурентные преимущества, которые стоит учитывать при выборе онлайн-курса, - говорит преподаватель.Занятия с репетиторомИндивидуальные занятия - достаточно эффективный способ подготовки к экзамену. Но важно найти преподавателя, который, действительно, профессионально подготовит к ОГЭ.“Профессионализм подачи материала педагогом вкупе с выстроенной программой совместной работы и периодической оценкой знаний дают синергию, которая позволит сдать экзамен на высокий балл”, - считает Валерий Тепляков.Критерии оценивания ФИПИКак указано в спецификации к ОГЭ на сайте ФИПИ, в экзаменационной модели используется система оценивания заданий с развёрнутым ответом, основанная на следующих принципах: возможны различные способы и записи развёрнутого решения. Главное требование - оно должно быть математически грамотным, с понятным ходом рассуждений, полнота и обоснованность которых оцениваются независимо от выбранного метода решения. При этом важно продвижение выпускника в решении задачи, а не недочеты по сравнению с “эталонным” решением.Эксперты ФИПИ отмечают, что КИМ разработаны с учётом положения о том, что результатом освоения основной образовательной программы основного общего образования должна стать математическая компетентность выпускников, они должны овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знания и его применению в учебных и внеучебных ситуациях, сформировать математическое мышление, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.Баллы за ОГЭ по математикеПо словам Алексея Мирошина, максимально за ОГЭ по математике в 2025 году можно получить 31 балл. Однако, в отличие от других предметов ОГЭ, система оценки немного отличается. Оценка “3” ставится при наличии от 8 до 14 баллов. Но среди них должны быть минимум 2 балла по геометрии. То есть, даже если ученик решит верно первые 14 номеров, ему поставят “2”, потому что не набрано 2 балла из блока геометрия.- Это правильная система, поскольку она оценивает знания обучающегося по всем разделам математики. Статистика показывает, что решить условное уравнение для ученика легче, чем геометрическую задачу. Геометрия вызывает больше затруднений, и отказ от этой системы оценки может способствовать серьезному ухудшению качества математического образования. Для получения оценки “4” необходимо набрать от 15 до 21 балла, “5” - от 22. Критерий “минимум 2 балла по геометрии” сохраняется и здесь, - отмечает эксперт.Изменения в 2025 годуЕжегодно в КИМ вносятся различные изменения, которые, как указано в спецификации ФИПИ, “направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и прочего”. Но есть предметы, которые на данный момент уже доведены до нужной версии, и математика относится к их числу. Поэтому, изменений в заданиях ОГЭ и критериях оценивания в 2025 году не произошло.Мнение эксперта- С моей точки зрения, формат ОГЭ по математике позволяет качественно и однозначно оценить уровень знаний и умений ученика, а подготовка к экзамену при рациональном подходе требует не столько сверхусилий, сколько планомерной и последовательной работы, которая принесет свои плоды не только в виде высоких баллов, но и в дальнейшей жизни, - отмечает Валерий Тепляков.

https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html

https://ria.ru/20250324/ekzameny-2006865389.html

https://ria.ru/20250327/sovfed-2007689175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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основной государственный экзамен (огэ)