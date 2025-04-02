https://ria.ru/20250402/obstrely-2008853815.html
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области
ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:07:00+03:00
2025-04-02T12:07:00+03:00
2025-04-02T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
курский район
владимир зеленский
пао «россети центр»
дональд трамп
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в ведомстве.В 02:11 мск противник атаковал при помощи БПЛА подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго" в районе населенного пункта Клюква. В итоге отключился трансформатор, без света остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе.Кроме того, в 03:14 противник открыл огонь по еще одному энергообъекту филиала. Из-за этого оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии, электричество пропало у более чем 300 потребителей.В Минобороны отметили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html
https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область, курский район, владимир зеленский, пао «россети центр», дональд трамп, владимир путин, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Курский район, Владимир Зеленский, ПАО «Россети Центр», Дональд Трамп, Владимир Путин, США, ООН
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области
МО: ВСУ дважды за сутки атаковали энергетические объекты в Курской области
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны
.
"За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в ведомстве.
В 02:11 мск противник атаковал при помощи БПЛА подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго" в районе населенного пункта Клюква. В итоге отключился трансформатор, без света остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе
.
Кроме того, в 03:14 противник открыл огонь по еще одному энергообъекту филиала. Из-за этого оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии, электричество пропало у более чем 300 потребителей.
В Минобороны отметили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.
Накануне глава МИД Сергей Лавров
заявил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп
провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.