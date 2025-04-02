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ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области

ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области

ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:07:00+03:00

2025-04-02T12:07:00+03:00

2025-04-02T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области, сообщило Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры", — заявили в ведомстве.В 02:11 мск противник атаковал при помощи БПЛА подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" — "Курскэнерго" в районе населенного пункта Клюква. В итоге отключился трансформатор, без света остались более 1,2 тысячи бытовых потребителей в Курском районе.Кроме того, в 03:14 противник открыл огонь по еще одному энергообъекту филиала. Из-за этого оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии, электричество пропало у более чем 300 потребителей.В Минобороны отметили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

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https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html

https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, курский район, владимир зеленский, пао «россети центр», дональд трамп, владимир путин, сша, оон