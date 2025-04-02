https://ria.ru/20250402/obstrely-2008781434.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.04.2025
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T00:12:00+03:00
2025-04-02T00:12:00+03:00
2025-04-02T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 28 боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов пострадали 16 мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов