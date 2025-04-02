https://ria.ru/20250402/obstrel-2008825930.html

При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя

При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025

При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:05:00+03:00

2025-04-02T10:05:00+03:00

2025-04-02T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ совершили массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки, в результате чего ранения получили три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Алешки, Горностаевка, Корсунка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия