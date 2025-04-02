https://ria.ru/20250402/obstrel-2008825930.html
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:05:00+03:00
2025-04-02T10:05:00+03:00
2025-04-02T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ совершили массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки, в результате чего ранения получили три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Алешки, Горностаевка, Корсунка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Новой Каховки получили ранения при артобстреле со стороны ВСУ