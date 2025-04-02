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При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 02.04.2025 (обновлено: 11:46 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/obstrel-2008825930.html
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.04.2025
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:05:00+03:00
2025-04-02T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ совершили массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки, в результате чего ранения получили три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Алешки, Горностаевка, Корсунка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
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новая каховка
днепр (город)
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя Новой Каховки получили ранения при артобстреле со стороны ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 2 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 2 апреля 2025
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ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Три мирных жителя Новой Каховки ранены в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"ВСУ совершили массированный артиллерийский обстрел Новой Каховки, в результате чего ранения получили три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Алешки, Горностаевка, Корсунка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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