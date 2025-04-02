https://ria.ru/20250402/obschestvo-2008785353.html

Опрос показал, как россияне относятся к женщинам-политикам

Опрос показал, как россияне относятся к женщинам-политикам - РИА Новости, 02.04.2025

Опрос показал, как россияне относятся к женщинам-политикам

Более четверти (26%) россиян считают, что женщин-политиков в России должно быть больше, чем сейчас, 35% заявили, что их должно оставаться столько же, еще 11%... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T01:25:00+03:00

2025-04-02T01:25:00+03:00

2025-04-02T01:25:00+03:00

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более четверти (26%) россиян считают, что женщин-политиков в России должно быть больше, чем сейчас, 35% заявили, что их должно оставаться столько же, еще 11% респондентов считают, что женщины в принципе не должны участвовать в политике, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые есть у РИА Новости. По мнению 26% опрошенных, женщин-политиков в РФ должно стать больше, чем сейчас, 10% считают, что их должно быть меньше, 35% заявили, что их должно оставаться столько же. Еще 11% россиян ответили, что женщинам в целом не нужно участвовать в политике. При этом, женщины (34%) чаще мужчин (17%) отвечали, что их в политике должно становиться больше. Половина (50%) опрошенных считают, что женщина-политик в первую очередь должна быть честной, надежной, справедливой, обладать моральными и этическими качествами, 47% заявили, что важны интеллектуальные качества женщины-политика. Проголосовать за женщину-политика на президентских выборах точно готовы 12% респондентов, 34% скорее готовы это сделать. Кроме того, 20% россиян заявили, что точно не стали бы голосовать за женщину на выборах президента России, 17% - скорее не проголосовали бы. Среди тех, кто не отдал бы голос за женщину-политика на президентских выборах, 41% не сделали бы это из-за гендерных стереотипов о лидерстве, 26% - из-за отсутствия доверия и примеров. "У российской политики сегодня преимущественно мужское лицо. Запрос на женское представительство во власти снижается уже несколько лет подряд. Женщина-политик воспринимается скорее как исключение, чем как норма", - прокомментировала результаты опроса эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева. По ее словам, глобальная политическая и экономическая нестабильность делают более востребованными "маскулинные качества". В результате этого успешные женщины, занимающие высокие политические должности в России, стали даже более редким, чем прежде, явлением. "Пока неясно, имеет ли этот тренд шанс развернуться в обратную сторону или он пришел к нам надолго", - добавила она. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250305/zhenschiny-2003224534.html

https://ria.ru/20250401/milliarder-2008727660.html

https://ria.ru/20250307/opros-2003630264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом