https://ria.ru/20250402/obrushenie-2008989150.html
В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"
В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская" - РИА Новости, 03.04.2025
В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"
В Свердловской области обрушилась порода в шахте "Ново-Кальинская", передает Telegram-канал МЧС. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-02T22:39:00+03:00
2025-04-02T22:39:00+03:00
2025-04-03T01:34:00+03:00
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93445/40/934454075_0:228:3090:1966_1920x0_80_0_0_160e3567c25bf8f92251a0e0689651d4.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Свердловской области обрушилась порода в шахте "Ново-Кальинская", передает Telegram-канал МЧС."На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников", — говорится в заявлении.Спасатели пытаются вызволить горняка из-под завалов.На месте работают 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.
https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93445/40/934454075_83:0:3007:2193_1920x0_80_0_0_5eb904639c84b59fc06fff92369cfb2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"
МЧС: в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области произошло обрушение пород