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В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"

В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская" - РИА Новости, 03.04.2025

В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"

В Свердловской области обрушилась порода в шахте "Ново-Кальинская", передает Telegram-канал МЧС. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-02T22:39:00+03:00

2025-04-02T22:39:00+03:00

2025-04-03T01:34:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Свердловской области обрушилась порода в шахте "Ново-Кальинская", передает Telegram-канал МЧС."На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 метров. Проводится эвакуация работников", — говорится в заявлении.Спасатели пытаются вызволить горняка из-под завалов.На месте работают 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html

свердловская область

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2025

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)