https://ria.ru/20250402/novorossiysk-2008863954.html

В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске

В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске с ущербом, который был нанесен... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:52:00+03:00

2025-04-02T12:52:00+03:00

2025-04-02T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новороссийск

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

транснефть

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске с ущербом, который был нанесен инфраструктуре ударами украинских дронов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Позже Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Журналисты задали Пескову вопрос о причинах этих решений. "Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250218/ktk-2000037416.html

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Ольга Фомченкова

россия, новороссийск, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), транснефть, крушение двух танкеров в керченском проливе