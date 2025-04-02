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В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/novorossiysk-2008863954.html
В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске
В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске с ущербом, который был нанесен... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:52:00+03:00
2025-04-02T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новороссийск
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
транснефть
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске с ущербом, который был нанесен инфраструктуре ударами украинских дронов. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Позже Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Журналисты задали Пескову вопрос о причинах этих решений. "Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.
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россия
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россия, новороссийск, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), транснефть, крушение двух танкеров в керченском проливе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новороссийск, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Транснефть, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Кремле объяснили приостановку работы причалов в Новороссийске

Песков объяснил приостановку работы причалов в Новороссийске ударом дронов

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкВ морском порту Новороссийска
В морском порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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В морском порту Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске с ущербом, который был нанесен инфраструктуре ударами украинских дронов.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в конце марта временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Позже Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Журналисты задали Пескову вопрос о причинах этих решений.
"Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовороссийскДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ТранснефтьКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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