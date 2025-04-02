https://ria.ru/20250402/norvegiya-2008784400.html

МИД Норвегии прокомментировал выход Финляндии из Оттавской конвенции

МИД Норвегии прокомментировал выход Финляндии из Оттавской конвенции - РИА Новости, 02.04.2025

МИД Норвегии прокомментировал выход Финляндии из Оттавской конвенции

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал прискорбным факт начала Финляндией подготовки по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:52:00+03:00

2025-04-02T00:52:00+03:00

2025-04-02T00:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал прискорбным факт начала Финляндией подготовки по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Во вторник правительство Финляндии сообщило, что страна начнёт подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. "Это прискорбно, что Финляндия сегодня объявила, что она выйдет из международной конвенции по запрету противопехотных мин. Наши финские коллеги хорошо знают нашу точку зрения по этому вопросу", - приводит слова Эйде норвежская телерадиокомпания NRK. Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250321/miny-2006553939.html

https://ria.ru/20250320/miny-2006252787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, россия, оттава, эспен барт эйде, павел кузнецов