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В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала после проверки - РИА Новости, 02.04.2025
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10:08 02.04.2025 (обновлено: 10:10 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/nmtp-2008826877.html
В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала после проверки
В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала после проверки - РИА Новости, 02.04.2025
В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала после проверки
Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:08:00+03:00
2025-04-02T10:10:00+03:00
экономика
россия
новороссийск
тамань (станица)
виталий савельев
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
транснефть
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть", устранить все выявленные нарушения предписано в срок до 30 июня 2025 года, сообщила "Транснефть"."По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО "НМТП", - говорится в сообщении. Подобные проверки, как уточняется, сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами, отмечают в компании. "В отношении ПАО "НМТП", входящего в группу "Транснефть", с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя Правительства Виталия Савельева Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведена внеплановая выездная проверка. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта", - говорится в сообщении. На основании Кодекса об административных правонарушениях РФ, уполномоченными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении ПАО "НМТП" к ответственности. В отношении восьмого нефтеналивного причала введен временный запрет деятельности. "ПАО "НМТП" предписано в срок до 30 июня 2025 г. устранить все выявленные нарушения", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250331/prichal-2008504454.html
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россия
новороссийск
тамань (станица)
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экономика, россия, новороссийск, тамань (станица), виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), транснефть, крушение двух танкеров в керченском проливе
Экономика, Россия, Новороссийск, Тамань (станица), Виталий Савельев, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Транснефть, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала после проверки

Ространснадзор после проверки приостановил работу 8 нефтеналивного причала НМТП

© РИА НовостиТранснефть
Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
Транснефть. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть", устранить все выявленные нарушения предписано в срок до 30 июня 2025 года, сообщила "Транснефть".
"По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО "НМТП", - говорится в сообщении.
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Подобные проверки, как уточняется, сейчас внепланово осуществляются в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Они проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года и ставят целью обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами, отмечают в компании.
"В отношении ПАО "НМТП", входящего в группу "Транснефть", с 27 по 31 марта 2025 года на основании поручения заместителя председателя Правительства Виталия Савельева Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведена внеплановая выездная проверка. По ее результатам выявлен ряд нарушений норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта", - говорится в сообщении.
На основании Кодекса об административных правонарушениях РФ, уполномоченными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении ПАО "НМТП" к ответственности. В отношении восьмого нефтеналивного причала введен временный запрет деятельности.
"ПАО "НМТП" предписано в срок до 30 июня 2025 г. устранить все выявленные нарушения", - добавили в компании.
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ЭкономикаРоссияНовороссийскТамань (станица)Виталий СавельевФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ТранснефтьКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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