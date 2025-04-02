Рейтинг@Mail.ru
Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/nikolaev-2008729672.html
Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената
Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената - РИА Новости, 02.04.2025
Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената
Константин Юрьевич Николаев – бизнесмен, создавший ряд успешных компаний транспортно-логистической отрасли. Последовательно выходил из российских активов с 2014 РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:11:00+03:00
2025-04-02T13:11:00+03:00
днепропетровск
справки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008738893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa43e118bf95dcf1c180260cb5787b49.jpg
Константин Юрьевич Николаев – бизнесмен, создавший ряд успешных компаний транспортно-логистической отрасли. Последовательно выходил из российских активов с 2014 года, с 2024 года сконцентрировался на развитии винодельческого предприятия в Италии. Меценат. Семья и образованиеКонстантин Николаев родился 5 марта 1971 года в Днепропетровске. Его отец работал по инженерной специальности в "Украинском институте по проектированию металлургических заводов", мать трудилась стоматологом.В 1988 году поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на философский факультет.В 1993 году получил диплом, защитив работу на кафедре этики. Тема выпускного квалификационного исследования была посвящена знаменитому труду Платона "Государство".Начало работы в логистической отрасли (1992-1996)Константин Николаев, биография которого тесно переплетена с транспортным сектором, начал работать в этой сфере еще в период обучения в вузе. В начале 1990-х годов занимался экспедиторской деятельностью в Мурманске, выстраивая транспортные маршруты для растущего пула частных клиентов. В те годы существовал высокий спрос на логистов, способных оптимизировать транспортировку грузов.С 1993 года Константин Николаев трудился в должности заместителя коммерческого директора в компании "Петра" – крупной коммерческой структуре, оказывавшей услуги по экспедированию и транспортировке грузов. Организация также выступала посредником в сегменте железнодорожных перевозок и получала вагоны в аренду от профильного ведомства по выгодным тарифам. Николаев руководил подразделением, которое отвечало за портовые операции.В 1994 году совместно с бизнес-компаньонами создал компанию "Анико марин". Она предлагала крупным промышленным предприятиям, среди которых были представители металлургической отрасли, услуги по организации логистических цепочек. Сначала фирма организовала работу в хабах Таганрога и Азова, а потом расширила присутствие в других российских гаванях. Константин Николаев был генеральным директором и владел третьей частью акций "Анико марин", вел переговоры с грузоотправителями, перевозчиками и портами.Развитие транспортно-логистического бизнеса (1996-2008)Весной 1996 года Константин Николаев и его деловые партнеры учредили ЗАО "Северстальтранс". Изначально оно представляло собой совместный проект экспедиторской и крупной промышленной компаний, обеспечивало транспортировку и экспедирование продукции металлургического предприятия, выступившего сооснователем "Северстальтранса". Однако впоследствии спектр направлений деятельности существенно расширился, и ЗАО вышло на позицию значимого игрока сферы логистических услуг с собственными портовыми активами.С 1997 года Константин Николаев занимал пост генерального директора "Северстальтранса" (до момента реорганизации актива в конце 2000-х годов). Под его управлением компания начала собирать собственный парк вагонов и инвестировать в порты. Со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов холдинг значительно расширил клиентскую базу.К началу 2000-х годов "Северстальтранс" владел контрольными пакетами акций ряда портов, терминалов и стивидорных компаний. Холдинг также приобрел грузовые терминалы на Балтийском и Черном морях и развил железнодорожное направление, сформировав собственный вагонный парк.В 2008 году был проведен ребрендинг компании – она была переименована в "Н-Транс". Руководством бизнеса продолжил заниматься Константин Николаев. В состав холдинга вошли свыше 20 компаний, сфера деятельности которых в основном была связана с железнодорожными перевозками и портовой перевалкой контейнеров.Управление портовыми и железнодорожными активами (2008-2024)В 2004 году была зарегистрирована Globaltrans Investment Plc, а в 2008 году – Global Ports Investments, объединившая портовые активы группы.В 2011 году Николаев и его партнеры вывели Global Ports Investments на биржу. В результате IPO компания была оценена в 3,4 миллиарда долларов. Весной 2012 года, после успешного размещения ценных бумаг на фондовом рынке, компаньоны продали 37,5% акций структуры компании APM Terminals, дочерней организации международной судоходной компании A.P. Moller-Maersk.С 2014 года предприниматель планомерно выходил из российского бизнеса. К январю 2024 года он полностью завершил процесс реализации активов в РФ, включая доли в Globaltrans.Международная деятельность. Винодельческий проектВ 2013 году Константин Николаев, биография которого ранее была связана исключительно с транспортным бизнесом, приобрел винодельню La Madonnina в Болгери (Тоскана) – территории, относящейся к числу ведущих винодельческих субрегионов Италии.На плантациях La Madonnina выращивают сорта: каберне фран, каберне совиньон, мерло, сира и пти вердо. На участке, расположившемся на 47 гектарах земли, помимо виноградников есть также оливковые рощи.Первая партия продукции предприятия была выпущена в 2015 году. В настоящее время хозяйство производит несколько марок вин, завоевавших признание экспертов индустрии. Винодельня выпускает в среднем около 30 тысяч бутылок вина в год.БлаготворительностьВ 2000-х годах Константин Николаев оказал значительную финансовую поддержку при строительстве храма Пресвятой Живоначальной Троицы в городе Заволжье Нижегородской области. Фундамент здания был заложен еще в сентябре 1999 года, однако активная фаза работ началась только в 2006 году. В июле 2007 года за помощь в возведении храма Николаев был удостоен звания почетного гражданина города Заволжья.Кроме того, предприниматель учредил стипендии для поддержки лучших студентов философского факультета МГУ, которые выплачивались на протяжении нескольких лет.
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008738893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8f28f9f44c479f893a5f77e1592dd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, справки
Днепропетровск, Справки

Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената

CC BY-SA 4.0 / WeedNooon / Терминал «Моби Дик»Терминал компании Global Ports Investments, принадлежавшей Константину Николаеву
Терминал компании Global Ports Investments, принадлежавшей Константину Николаеву - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 4.0 / WeedNooon / Терминал «Моби Дик»
Терминал компании Global Ports Investments, принадлежавшей Константину Николаеву
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Константин Юрьевич Николаев – бизнесмен, создавший ряд успешных компаний транспортно-логистической отрасли. Последовательно выходил из российских активов с 2014 года, с 2024 года сконцентрировался на развитии винодельческого предприятия в Италии. Меценат.

Семья и образование

Константин Николаев родился 5 марта 1971 года в Днепропетровске. Его отец работал по инженерной специальности в "Украинском институте по проектированию металлургических заводов", мать трудилась стоматологом.
В 1988 году поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на философский факультет.
В 1993 году получил диплом, защитив работу на кафедре этики. Тема выпускного квалификационного исследования была посвящена знаменитому труду Платона "Государство".

Начало работы в логистической отрасли (1992-1996)

Константин Николаев, биография которого тесно переплетена с транспортным сектором, начал работать в этой сфере еще в период обучения в вузе. В начале 1990-х годов занимался экспедиторской деятельностью в Мурманске, выстраивая транспортные маршруты для растущего пула частных клиентов. В те годы существовал высокий спрос на логистов, способных оптимизировать транспортировку грузов.
С 1993 года Константин Николаев трудился в должности заместителя коммерческого директора в компании "Петра" – крупной коммерческой структуре, оказывавшей услуги по экспедированию и транспортировке грузов. Организация также выступала посредником в сегменте железнодорожных перевозок и получала вагоны в аренду от профильного ведомства по выгодным тарифам. Николаев руководил подразделением, которое отвечало за портовые операции.
В 1994 году совместно с бизнес-компаньонами создал компанию "Анико марин". Она предлагала крупным промышленным предприятиям, среди которых были представители металлургической отрасли, услуги по организации логистических цепочек. Сначала фирма организовала работу в хабах Таганрога и Азова, а потом расширила присутствие в других российских гаванях. Константин Николаев был генеральным директором и владел третьей частью акций "Анико марин", вел переговоры с грузоотправителями, перевозчиками и портами.

Развитие транспортно-логистического бизнеса (1996-2008)

Весной 1996 года Константин Николаев и его деловые партнеры учредили ЗАО "Северстальтранс". Изначально оно представляло собой совместный проект экспедиторской и крупной промышленной компаний, обеспечивало транспортировку и экспедирование продукции металлургического предприятия, выступившего сооснователем "Северстальтранса". Однако впоследствии спектр направлений деятельности существенно расширился, и ЗАО вышло на позицию значимого игрока сферы логистических услуг с собственными портовыми активами.
С 1997 года Константин Николаев занимал пост генерального директора "Северстальтранса" (до момента реорганизации актива в конце 2000-х годов). Под его управлением компания начала собирать собственный парк вагонов и инвестировать в порты. Со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов холдинг значительно расширил клиентскую базу.
К началу 2000-х годов "Северстальтранс" владел контрольными пакетами акций ряда портов, терминалов и стивидорных компаний. Холдинг также приобрел грузовые терминалы на Балтийском и Черном морях и развил железнодорожное направление, сформировав собственный вагонный парк.
В 2008 году был проведен ребрендинг компании – она была переименована в "Н-Транс". Руководством бизнеса продолжил заниматься Константин Николаев. В состав холдинга вошли свыше 20 компаний, сфера деятельности которых в основном была связана с железнодорожными перевозками и портовой перевалкой контейнеров.

Управление портовыми и железнодорожными активами (2008-2024)

В 2004 году была зарегистрирована Globaltrans Investment Plc, а в 2008 году – Global Ports Investments, объединившая портовые активы группы.
В 2011 году Николаев и его партнеры вывели Global Ports Investments на биржу. В результате IPO компания была оценена в 3,4 миллиарда долларов. Весной 2012 года, после успешного размещения ценных бумаг на фондовом рынке, компаньоны продали 37,5% акций структуры компании APM Terminals, дочерней организации международной судоходной компании A.P. Moller-Maersk.
С 2014 года предприниматель планомерно выходил из российского бизнеса. К январю 2024 года он полностью завершил процесс реализации активов в РФ, включая доли в Globaltrans.

Международная деятельность. Винодельческий проект

В 2013 году Константин Николаев, биография которого ранее была связана исключительно с транспортным бизнесом, приобрел винодельню La Madonnina в Болгери (Тоскана) – территории, относящейся к числу ведущих винодельческих субрегионов Италии.
На плантациях La Madonnina выращивают сорта: каберне фран, каберне совиньон, мерло, сира и пти вердо. На участке, расположившемся на 47 гектарах земли, помимо виноградников есть также оливковые рощи.
Первая партия продукции предприятия была выпущена в 2015 году. В настоящее время хозяйство производит несколько марок вин, завоевавших признание экспертов индустрии. Винодельня выпускает в среднем около 30 тысяч бутылок вина в год.

Благотворительность

В 2000-х годах Константин Николаев оказал значительную финансовую поддержку при строительстве храма Пресвятой Живоначальной Троицы в городе Заволжье Нижегородской области. Фундамент здания был заложен еще в сентябре 1999 года, однако активная фаза работ началась только в 2006 году. В июле 2007 года за помощь в возведении храма Николаев был удостоен звания почетного гражданина города Заволжья.
Кроме того, предприниматель учредил стипендии для поддержки лучших студентов философского факультета МГУ, которые выплачивались на протяжении нескольких лет.
 
ДнепропетровскСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала