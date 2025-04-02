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Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената

Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената - РИА Новости, 02.04.2025

Константин Николаев. Биография бизнесмена и мецената

Константин Юрьевич Николаев – бизнесмен, создавший ряд успешных компаний транспортно-логистической отрасли. Последовательно выходил из российских активов с 2014 РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:11:00+03:00

2025-04-02T13:11:00+03:00

2025-04-02T13:11:00+03:00

днепропетровск

справки

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Константин Юрьевич Николаев – бизнесмен, создавший ряд успешных компаний транспортно-логистической отрасли. Последовательно выходил из российских активов с 2014 года, с 2024 года сконцентрировался на развитии винодельческого предприятия в Италии. Меценат. Семья и образованиеКонстантин Николаев родился 5 марта 1971 года в Днепропетровске. Его отец работал по инженерной специальности в "Украинском институте по проектированию металлургических заводов", мать трудилась стоматологом.В 1988 году поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на философский факультет.В 1993 году получил диплом, защитив работу на кафедре этики. Тема выпускного квалификационного исследования была посвящена знаменитому труду Платона "Государство".Начало работы в логистической отрасли (1992-1996)Константин Николаев, биография которого тесно переплетена с транспортным сектором, начал работать в этой сфере еще в период обучения в вузе. В начале 1990-х годов занимался экспедиторской деятельностью в Мурманске, выстраивая транспортные маршруты для растущего пула частных клиентов. В те годы существовал высокий спрос на логистов, способных оптимизировать транспортировку грузов.С 1993 года Константин Николаев трудился в должности заместителя коммерческого директора в компании "Петра" – крупной коммерческой структуре, оказывавшей услуги по экспедированию и транспортировке грузов. Организация также выступала посредником в сегменте железнодорожных перевозок и получала вагоны в аренду от профильного ведомства по выгодным тарифам. Николаев руководил подразделением, которое отвечало за портовые операции.В 1994 году совместно с бизнес-компаньонами создал компанию "Анико марин". Она предлагала крупным промышленным предприятиям, среди которых были представители металлургической отрасли, услуги по организации логистических цепочек. Сначала фирма организовала работу в хабах Таганрога и Азова, а потом расширила присутствие в других российских гаванях. Константин Николаев был генеральным директором и владел третьей частью акций "Анико марин", вел переговоры с грузоотправителями, перевозчиками и портами.Развитие транспортно-логистического бизнеса (1996-2008)Весной 1996 года Константин Николаев и его деловые партнеры учредили ЗАО "Северстальтранс". Изначально оно представляло собой совместный проект экспедиторской и крупной промышленной компаний, обеспечивало транспортировку и экспедирование продукции металлургического предприятия, выступившего сооснователем "Северстальтранса". Однако впоследствии спектр направлений деятельности существенно расширился, и ЗАО вышло на позицию значимого игрока сферы логистических услуг с собственными портовыми активами.С 1997 года Константин Николаев занимал пост генерального директора "Северстальтранса" (до момента реорганизации актива в конце 2000-х годов). Под его управлением компания начала собирать собственный парк вагонов и инвестировать в порты. Со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов холдинг значительно расширил клиентскую базу.К началу 2000-х годов "Северстальтранс" владел контрольными пакетами акций ряда портов, терминалов и стивидорных компаний. Холдинг также приобрел грузовые терминалы на Балтийском и Черном морях и развил железнодорожное направление, сформировав собственный вагонный парк.В 2008 году был проведен ребрендинг компании – она была переименована в "Н-Транс". Руководством бизнеса продолжил заниматься Константин Николаев. В состав холдинга вошли свыше 20 компаний, сфера деятельности которых в основном была связана с железнодорожными перевозками и портовой перевалкой контейнеров.Управление портовыми и железнодорожными активами (2008-2024)В 2004 году была зарегистрирована Globaltrans Investment Plc, а в 2008 году – Global Ports Investments, объединившая портовые активы группы.В 2011 году Николаев и его партнеры вывели Global Ports Investments на биржу. В результате IPO компания была оценена в 3,4 миллиарда долларов. Весной 2012 года, после успешного размещения ценных бумаг на фондовом рынке, компаньоны продали 37,5% акций структуры компании APM Terminals, дочерней организации международной судоходной компании A.P. Moller-Maersk.С 2014 года предприниматель планомерно выходил из российского бизнеса. К январю 2024 года он полностью завершил процесс реализации активов в РФ, включая доли в Globaltrans.Международная деятельность. Винодельческий проектВ 2013 году Константин Николаев, биография которого ранее была связана исключительно с транспортным бизнесом, приобрел винодельню La Madonnina в Болгери (Тоскана) – территории, относящейся к числу ведущих винодельческих субрегионов Италии.На плантациях La Madonnina выращивают сорта: каберне фран, каберне совиньон, мерло, сира и пти вердо. На участке, расположившемся на 47 гектарах земли, помимо виноградников есть также оливковые рощи.Первая партия продукции предприятия была выпущена в 2015 году. В настоящее время хозяйство производит несколько марок вин, завоевавших признание экспертов индустрии. Винодельня выпускает в среднем около 30 тысяч бутылок вина в год.БлаготворительностьВ 2000-х годах Константин Николаев оказал значительную финансовую поддержку при строительстве храма Пресвятой Живоначальной Троицы в городе Заволжье Нижегородской области. Фундамент здания был заложен еще в сентябре 1999 года, однако активная фаза работ началась только в 2006 году. В июле 2007 года за помощь в возведении храма Николаев был удостоен звания почетного гражданина города Заволжья.Кроме того, предприниматель учредил стипендии для поддержки лучших студентов философского факультета МГУ, которые выплачивались на протяжении нескольких лет.

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

днепропетровск, справки