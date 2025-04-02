Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 02.04.2025 (обновлено: 19:32 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008968642.html
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа - РИА Новости, 02.04.2025
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:42:00+03:00
2025-04-02T19:32:00+03:00
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении."Прошлой ночью в секторе Газа мы перешли на новый уровень. Армия обороны Израиля захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру. Мы берем под контроль "ось Мораг". Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор", — сказал он.По словам главы кабмина, израильские силы продолжают пошаговое разделение палестинского сектора, чтобы заставить ХАМАС освободить удерживаемых заложников."Чем дольше не будут возвращать заложников, тем сильнее будет давление, пока (заложников. — Прим. ред.) не вернут. Мы полны решимости достичь целей этой войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей", — резюмировал Нетаньяху.В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер еврейского государства, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.
https://ria.ru/20250330/emigratsiya-2008281932.html
https://ria.ru/20250402/britanija-2008950754.html
https://ria.ru/20250331/izrail-2008523156.html
https://ria.ru/20250402/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_315:103:1600:1067_1920x0_80_0_0_1230a6c934888ccb021e578554c1fd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, тель-авив
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Тель-Авив
Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа

Нетаньяху заявил о захвате ЦАХАЛ новой территории на юге сектора Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении.
"Прошлой ночью в секторе Газа мы перешли на новый уровень. Армия обороны Израиля захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру. Мы берем под контроль "ось Мораг". Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор", — сказал он.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции
30 марта, 21:30
По словам главы кабмина, израильские силы продолжают пошаговое разделение палестинского сектора, чтобы заставить ХАМАС освободить удерживаемых заложников.
"Чем дольше не будут возвращать заложников, тем сильнее будет давление, пока (заложников. — Прим. ред.) не вернут. Мы полны решимости достичь целей этой войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей", — резюмировал Нетаньяху.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе
Вчера, 17:42
В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер еврейского государства, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

В ночь на 2 марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Аналитик прокомментировал планы Израиля по освобождению заложников
31 марта, 23:50
Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала