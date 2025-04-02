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Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа

Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа - РИА Новости, 02.04.2025

Нетаньяху заявил о захвате дополнительной территории в секторе Газа

Израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T19:32:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр — РИА Новости. Израильская армия взяла под контроль дополнительную территорию на юге сектора Газа, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении."Прошлой ночью в секторе Газа мы перешли на новый уровень. Армия обороны Израиля захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру. Мы берем под контроль "ось Мораг". Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор", — сказал он.По словам главы кабмина, израильские силы продолжают пошаговое разделение палестинского сектора, чтобы заставить ХАМАС освободить удерживаемых заложников."Чем дольше не будут возвращать заложников, тем сильнее будет давление, пока (заложников. — Прим. ред.) не вернут. Мы полны решимости достичь целей этой войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей", — резюмировал Нетаньяху.В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер еврейского государства, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.

https://ria.ru/20250330/emigratsiya-2008281932.html

https://ria.ru/20250402/britanija-2008950754.html

https://ria.ru/20250331/izrail-2008523156.html

https://ria.ru/20250402/konflikt-1915630213.html

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