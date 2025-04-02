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Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова - РИА Новости, 02.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:35 02.04.2025 (обновлено: 18:17 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/nazarova-2008918418.html
Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова
Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова - РИА Новости, 02.04.2025
Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова
Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщили в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:35:00+03:00
2025-04-02T18:17:00+03:00
культура
наталья назарова
григорий заславский
гитис
культура
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщили в Telegram-канале вуза."В ГИТИСе большое горе — не стало Натальи Вадимовны Назаровой, нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера", — говорится в публикации.Ранее о смерти артистки сообщил ректор Григорий Заславский. В комментарии СМИ он уточнил, что Назарова провела последние дни в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.Актриса родилась в 1969 году. В 1995-м окончила ГИТИС и впоследствии преподавала там с супругом Геннадием Назаровым.Назарова выступила сценаристом множества кинокартин, включая фильмы "Мой парень — ангел", "Филателия" "Петербург. Только по любви", мини-сериал "Плакать нельзя" и сериал "Ранетки". Снималась в кино и сериалах, таких как "Каменская-3", "Марш Турецкого", "Львиная доля" и других.В 2012 году получила премию "Кинотавр" в номинации "Лучший дебют" за фильм "Дочь".
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наталья назарова, григорий заславский, гитис, культура
Культура, Наталья Назарова, Григорий Заславский, ГИТИС, Культура
Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова

Актриса и сценаристка "Ранеток" Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНаталья Назарова на премьере фильма "Плакать нельзя"
Наталья Назарова на премьере фильма Плакать нельзя - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наталья Назарова на премьере фильма "Плакать нельзя". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщили в Telegram-канале вуза.
"В ГИТИСе большое горе — не стало Натальи Вадимовны Назаровой, нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера", — говорится в публикации.
Ранее о смерти артистки сообщил ректор Григорий Заславский. В комментарии СМИ он уточнил, что Назарова провела последние дни в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Актриса родилась в 1969 году. В 1995-м окончила ГИТИС и впоследствии преподавала там с супругом Геннадием Назаровым.
Назарова выступила сценаристом множества кинокартин, включая фильмы "Мой парень — ангел", "Филателия" "Петербург. Только по любви", мини-сериал "Плакать нельзя" и сериал "Ранетки". Снималась в кино и сериалах, таких как "Каменская-3", "Марш Турецкого", "Львиная доля" и других.
В 2012 году получила премию "Кинотавр" в номинации "Лучший дебют" за фильм "Дочь".
 
КультураНаталья НазароваГригорий ЗаславскийГИТИСКультура
 
 
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