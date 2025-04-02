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Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова

Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова - РИА Новости, 02.04.2025

Умерла актриса и режиссер "Ранеток" Наталья Назарова

Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщили в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T18:17:00+03:00

культура

наталья назарова

григорий заславский

гитис

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская актриса и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла в возрасте 55 лет, сообщили в Telegram-канале вуза."В ГИТИСе большое горе — не стало Натальи Вадимовны Назаровой, нашей выдающейся выпускницы и любимого мастера", — говорится в публикации.Ранее о смерти артистки сообщил ректор Григорий Заславский. В комментарии СМИ он уточнил, что Назарова провела последние дни в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.Актриса родилась в 1969 году. В 1995-м окончила ГИТИС и впоследствии преподавала там с супругом Геннадием Назаровым.Назарова выступила сценаристом множества кинокартин, включая фильмы "Мой парень — ангел", "Филателия" "Петербург. Только по любви", мини-сериал "Плакать нельзя" и сериал "Ранетки". Снималась в кино и сериалах, таких как "Каменская-3", "Марш Турецкого", "Львиная доля" и других.В 2012 году получила премию "Кинотавр" в номинации "Лучший дебют" за фильм "Дочь".

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наталья назарова, григорий заславский, гитис, культура