https://ria.ru/20250402/nato-2008968437.html

Генсек НАТО ответил на вопрос о притязаниях США на Гренландию

Генсек НАТО ответил на вопрос о притязаниях США на Гренландию - РИА Новости, 02.04.2025

Генсек НАТО ответил на вопрос о притязаниях США на Гренландию

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не вмешивается в вопрос притязаний США на Гренландию, так как считает важным обсуждать безопасность Арктики в целом. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не вмешивается в вопрос притязаний США на Гренландию, так как считает важным обсуждать безопасность Арктики в целом. "Потому что я хочу, чтобы мы сосредоточили внимание на актуальном вопросе - защите Арктики. Это гораздо более широкий вопрос, чем Гренландия", - сказал Рютте, отвечая на вопрос о том, почему он дистанцируется от этой темы. Он напомнил, что Дания, в состав которой входит Гренландия, является лишь одной из стран Арктики наряду с США, Канадой, Исландией, Норвегией и Швецией. При этом ни Россию, ни вошедшую в НАТО в 2023 году Финляндию он в числе арктических стран не упомянул. "Нам нужно решать серьезные вопросы", - сказал Рютте. По его словам, эти вопросы касаются действий в Арктике России и Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент Штатов, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, 28 марта сказал, что остров нужен Америке с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Трамп также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим США для обеспечения международной безопасности, указав на якобы наличие рисков со стороны Китая и России. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996571224.html

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в мире, сша, гренландия, арктика, марк рютте, дональд трамп, нато