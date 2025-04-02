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Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС - РИА Новости, 02.04.2025
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17:46 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/nato-2008952198.html
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС - РИА Новости, 02.04.2025
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:46:00+03:00
2025-04-02T17:46:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". "В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.
https://ria.ru/20250402/pozitsija-2008826712.html
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в мире, сша, россия, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС

Рютте: НАТО должна защищать членов альянса от внешних угроз, включая Россию

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию".
"В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В НАТО назвали сближение США с Россией угрозой для альянса
Вчера, 10:07
 
В миреСШАРоссияМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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