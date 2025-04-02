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Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС - РИА Новости, 02.04.2025
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:46:00+03:00
2025-04-02T17:46:00+03:00
2025-04-02T17:46:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не стал комментировать "торговые войны" между США и ЕС, заявил, что альянс должен защищать членов "от внешних угроз, включая Россию". "В задачу НАТО входит защита всех членов от внешних угроз, например, от России… Все, что касается торговых мер, например, пошлин, - это не задача НАТО, и я не буду это комментировать", - заявил он на просьбу журналистов прокомментировать, могут ли "торговые войны" ослабить альянс.
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В мире, США, Россия, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Рютте: НАТО должна защищать членов альянса от внешних угроз, включая Россию