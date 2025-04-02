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Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025
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17:15 02.04.2025 (обновлено: 17:16 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году
Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:15:00+03:00
2025-04-02T17:16:00+03:00
в мире
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет 3-4 апреля.
https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html
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в мире, украина, марк рютте, нато
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году

Рютте: НАТО в 2025 году выделила на поддержку безопасности Украины 20 млрд евро

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте.
"Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет 3-4 апреля.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО, заявил Рютте
26 марта, 14:59
 
В миреУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
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