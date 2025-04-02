https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году
Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:15:00+03:00
2025-04-02T17:15:00+03:00
2025-04-02T17:16:00+03:00
в мире
украина
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17299eb6364da1862284804c44fbdb94.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет 3-4 апреля.
https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d5577f2b912a7081f872bc72975dc3a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, марк рютте, нато
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году
Рютте: НАТО в 2025 году выделила на поддержку безопасности Украины 20 млрд евро