https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html

Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году

Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025

Рютте рассказал о тратах НАТО на "безопасность" Украины в 2025 году

Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:15:00+03:00

2025-04-02T17:15:00+03:00

2025-04-02T17:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Страны НАТО за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже порядка 20 миллиардов евро, сообщил генсек организации Марк Рютте. "Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет 3-4 апреля.

https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html

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