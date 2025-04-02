https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html
Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ
Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ
Наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию, масштабную коррупцию в рядах ВСУ и отношение к иностранцам, которых используют, как "пушечное мясо". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию, масштабную коррупцию в рядах ВСУ и отношение к иностранцам, которых используют, как "пушечное мясо". Как пишет газета Periodico, взявшая интервью у наемника, 39-летний каталонец провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года и в качестве снайпера принимал участие в конфликте в составе "украинского интернационального легиона", интегрированного в 49-й отдельный пехотный батальон "Карпатская сечь". По словам Эстевеза, который признался, что 18 его сослуживцев были ликвидированы, условия содержания солдат ужасны. Им не хватает всего, начиная от оборудования и заканчивая одеждой. "Там (на фронте - ред.) царит масштабная коррупция. Часть поступившего оборудования исчезает. Затем вы видите его на рынках Киева. Солдаты сами покупают его, чтобы взять с собой на фронт", - заявил наемник. Также он пожаловался на отношение к наемникам со стороны граждан Украины, которые ,по его словам, предпочитают, чтобы умирали иностранцы, а не украинцы. Как отметил Эстевез, неподготовленные наемники зачастую могут быть направлены на самоубийственные миссии. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, использует ли Украина иностранных наемников, как пушечное мясо. Помимо этого каталонец рассказал, что поначалу он получал 3-3,5 тысячи евро в месяц, но по мере продолжения конфликта зарплаты наемников начали уменьшаться. Позднее фиксированная зарплата начала составлять 1,5 тысячи евро, остальная половина выплачивалась только за нахождение в "опасной зоне". "Затем был добавлен еще один пункт, в котором говорилось, что тебе будут платить только в том случае, если ты пойдешь на передовую. Были солдаты, которым приходилось давать взятку командиру, чтобы их отправили на фронт и там они заработали больше денег", - поделился он. Эстевез также рассказал о тирании некоторых украинских командующих, которых пытались убить их собственные солдаты. На вопрос о том, собирается ли он продолжать участвовать в конфликте на стороне ВСУ, Эстевез ответил, что так не думает. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html
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украина, россия, испания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Испания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ
Наемник из Испании Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах ВСУ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Наемник из Испании Жоан Эстевез
пожаловался на тиранию, масштабную коррупцию в рядах ВСУ и отношение к иностранцам, которых используют, как "пушечное мясо".
Как пишет газета Periodico, взявшая интервью у наемника, 39-летний каталонец провел на Украине
шесть месяцев в первой половине 2023 года и в качестве снайпера принимал участие в конфликте в составе "украинского интернационального легиона", интегрированного в 49-й отдельный пехотный батальон "Карпатская сечь".
По словам Эстевеза, который признался, что 18 его сослуживцев были ликвидированы, условия содержания солдат ужасны. Им не хватает всего, начиная от оборудования и заканчивая одеждой.
"Там (на фронте - ред.) царит масштабная коррупция. Часть поступившего оборудования исчезает. Затем вы видите его на рынках Киева
. Солдаты сами покупают его, чтобы взять с собой на фронт", - заявил наемник.
Также он пожаловался на отношение к наемникам со стороны граждан Украины, которые ,по его словам, предпочитают, чтобы умирали иностранцы, а не украинцы. Как отметил Эстевез, неподготовленные наемники зачастую могут быть направлены на самоубийственные миссии. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, использует ли Украина иностранных наемников, как пушечное мясо.
Помимо этого каталонец рассказал, что поначалу он получал 3-3,5 тысячи евро в месяц, но по мере продолжения конфликта зарплаты наемников начали уменьшаться. Позднее фиксированная зарплата начала составлять 1,5 тысячи евро, остальная половина выплачивалась только за нахождение в "опасной зоне".
"Затем был добавлен еще один пункт, в котором говорилось, что тебе будут платить только в том случае, если ты пойдешь на передовую. Были солдаты, которым приходилось давать взятку командиру, чтобы их отправили на фронт и там они заработали больше денег", - поделился он. Эстевез также рассказал о тирании некоторых украинских командующих, которых пытались убить их собственные солдаты.
На вопрос о том, собирается ли он продолжать участвовать в конфликте на стороне ВСУ
, Эстевез ответил, что так не думает.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.