https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html

Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ

Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ

Наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию, масштабную коррупцию в рядах ВСУ и отношение к иностранцам, которых используют, как "пушечное мясо". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:54:00+03:00

2025-04-02T16:54:00+03:00

2025-04-02T16:54:00+03:00

украина

россия

испания

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию, масштабную коррупцию в рядах ВСУ и отношение к иностранцам, которых используют, как "пушечное мясо". Как пишет газета Periodico, взявшая интервью у наемника, 39-летний каталонец провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года и в качестве снайпера принимал участие в конфликте в составе "украинского интернационального легиона", интегрированного в 49-й отдельный пехотный батальон "Карпатская сечь". По словам Эстевеза, который признался, что 18 его сослуживцев были ликвидированы, условия содержания солдат ужасны. Им не хватает всего, начиная от оборудования и заканчивая одеждой. "Там (на фронте - ред.) царит масштабная коррупция. Часть поступившего оборудования исчезает. Затем вы видите его на рынках Киева. Солдаты сами покупают его, чтобы взять с собой на фронт", - заявил наемник. Также он пожаловался на отношение к наемникам со стороны граждан Украины, которые ,по его словам, предпочитают, чтобы умирали иностранцы, а не украинцы. Как отметил Эстевез, неподготовленные наемники зачастую могут быть направлены на самоубийственные миссии. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, использует ли Украина иностранных наемников, как пушечное мясо. Помимо этого каталонец рассказал, что поначалу он получал 3-3,5 тысячи евро в месяц, но по мере продолжения конфликта зарплаты наемников начали уменьшаться. Позднее фиксированная зарплата начала составлять 1,5 тысячи евро, остальная половина выплачивалась только за нахождение в "опасной зоне". "Затем был добавлен еще один пункт, в котором говорилось, что тебе будут платить только в том случае, если ты пойдешь на передовую. Были солдаты, которым приходилось давать взятку командиру, чтобы их отправили на фронт и там они заработали больше денег", - поделился он. Эстевез также рассказал о тирании некоторых украинских командующих, которых пытались убить их собственные солдаты. На вопрос о том, собирается ли он продолжать участвовать в конфликте на стороне ВСУ, Эстевез ответил, что так не думает. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008691208.html

https://ria.ru/20250331/naemnik-2008465575.html

https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html

украина

россия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, испания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире