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У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025
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20:02 02.04.2025 (обновлено: 21:20 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/myanma-2008978093.html
У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение
У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025
У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, сообщила Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун, население которого составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десяти километров.О пострадавших и угрозе цунами пока не сообщалось.На территории Мьянмы 28 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, 373 — числятся пропавшими без вести.Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, происшествия
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Происшествия
У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение

У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун, население которого составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десяти километров.
О пострадавших и угрозе цунами пока не сообщалось.
На территории Мьянмы 28 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, 373 — числятся пропавшими без вести.
Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме после землетрясения
1 апреля, 08:32
 
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