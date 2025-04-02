https://ria.ru/20250402/myanma-2008978093.html

У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение

У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025

У берегов Мьянмы произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2025

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, сообщила Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун, население которого составляет более 76 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десяти километров.О пострадавших и угрозе цунами пока не сообщалось.На территории Мьянмы 28 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, 373 — числятся пропавшими без вести.Посольство России заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших соотечественниках не поступало.

https://ria.ru/20250401/mchs-2008556028.html

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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, происшествия