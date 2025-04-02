https://ria.ru/20250402/mvd-2008845997.html

МВД предупредило об опасности фейковых отзывов

МВД предупредило об опасности фейковых отзывов - РИА Новости, 02.04.2025

МВД предупредило об опасности фейковых отзывов

Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:32:00+03:00

2025-04-02T11:32:00+03:00

2025-04-02T11:32:00+03:00

общество

технологии

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале. Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал. "Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве. Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.

https://ria.ru/20250401/mvd-2008633450.html

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общество, технологии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)