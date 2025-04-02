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МВД предупредило об опасности фейковых отзывов - РИА Новости, 02.04.2025
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11:32 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/mvd-2008845997.html
МВД предупредило об опасности фейковых отзывов
МВД предупредило об опасности фейковых отзывов - РИА Новости, 02.04.2025
МВД предупредило об опасности фейковых отзывов
Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:32:00+03:00
2025-04-02T11:32:00+03:00
общество
технологии
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале. Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал. "Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве. Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.
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общество, технологии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило об опасности фейковых отзывов

МВД: мошенники используют боты для генерации комментариев на фейковых сайтах

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники используют специальные боты для генерации комментариев на фейковых сайтах, поэтому стоит обращать внимание не только на содержание отзывов, но и на периодичность их появления, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Для создания иллюзии надежности фейковых сайтов киберпреступники используют автоматически сгенерированные комментарии. Обращайте внимание на время размещения отзывов. Мошенники используют специальные бот-сети, которые каждые несколько часов публикуют отзывы, имитируя активность пользователей. Часто в таких ситуациях все отзывы опубликованы в короткий промежуток времени. Например, 10-20 положительных комментариев за 1-2 дня, а потом — тишина", - написала Волк в Telegram-канале.
Также правоохранители советуют следить за содержанием. Часто повторяющиеся в отзывах одинаковые фразы, а также лаконичные восторженные комментарии без конкретных деталей — тревожный сигнал.
"Повод задуматься, если нейтральные или слабонегативные отзывы заканчиваются одинаково на положительной ноте и не имеют ни одного реального разбора проблемы — только поверхностные фразы", - уточнили в ведомстве.
Рекомендуется проверять, есть ли фото и имя пользователя, разместившего отзыв, а также его активность на других сайтах. Должны насторожить однотипные никнеймы и одинаковое количество отзывов у всех авторов, опубликованных только на этом сайте.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В МВД предупредили о фейковых сайтах детдомов и хосписов
Вчера, 13:32
 
ОбществоТехнологииИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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