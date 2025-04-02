https://ria.ru/20250402/msb-2008742630.html

МСБ сможет получить свыше 46 миллиардов рублей во втором квартале 2025 года

МСБ сможет получить свыше 46 миллиардов рублей во втором квартале 2025 года - РИА Новости, 02.04.2025

МСБ сможет получить свыше 46 миллиардов рублей во втором квартале 2025 года

Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам лимиты "зонтичных" поручительств на сумму 23 миллиарда рублей, которые позволят малому и среднему бизнесу (МСБ)... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:00:00+03:00

2025-04-02T10:00:00+03:00

2025-04-02T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам лимиты "зонтичных" поручительств на сумму 23 миллиарда рублей, которые позволят малому и среднему бизнесу (МСБ) привлечь не менее 46 миллиардов рублей кредитных средств во втором квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Корпорации. Указывается, что в выделенном лимите заложены 3 миллиарда рублей "зонтичных" поручительств для микрокредитования, что обеспечит возможность получения предпринимателями до 6 миллиардов рублей."Мы продолжаем наращивать доступ МСП к заемному финансированию и стимулировать банки к увеличению кредитования малого и среднего бизнеса. Механизм "зонтичных" поручительств помогает развивать компании, формирующие экономику предложения, расширять действующие и создавать новые производства, а также наращивать объемы выпуска продукции, в том числе для импортозамещения в разных отраслях", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что "зонт" важен при запуске новых производств и брендов, в том числе в креативной индустрии, когда предпринимателям не хватает или вовсе нет собственного залога. За счет "зонтичных" поручительств до 2030 года малый и средний бизнес суммарно сможет привлечь не менее 1,3 триллиона рублей банковских кредитов.На второй квартал 2025 года в число кредитных организаций, получивших дополнительные лимиты "зонтичных" поручительств от Корпорации МСП, вошли Альфа-Банк, банк "Санкт-Петербург", ВТБ, Газпромбанк, "Левобережный", МСП Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, "Уралсиб". Также выданные ранее лимиты доступны в банках "Ак барс", банк "Дом.РФ", банк "Зенит", Генбанк и Т-Банк."Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей, а сумма кредита — до 2 миллиардов рублей, при сроке до десяти лет. Механизм "зонтичных" поручительств создан по поручению президента Владимира Путина и с 2025 года реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250327/isaevich-2007756127.html

https://ria.ru/20250317/lizing-2005209555.html

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александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса