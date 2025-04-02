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Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики - РИА Новости, 02.04.2025
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06:36 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/mosgorsud-2008799625.html
Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики
Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики - РИА Новости, 02.04.2025
Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики
Московский городской суд удовлетворил иск психолога Михаила Лабковского к иностранному хостинг-провайдеру о нарушении авторских прав, говорится в судебных... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:36:00+03:00
2025-04-02T06:36:00+03:00
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский городской суд удовлетворил иск психолога Михаила Лабковского к иностранному хостинг-провайдеру о нарушении авторских прав, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно судебным документам, в январе прошлого года Лабковский подал иск против хостинг-провайдера Zomro B.V. за нарушение авторских прав в отношении его видео, которые незаконно распространял один из сайтов. Позже суд заменил ответчика на On-Line Data Ltd, который и был провайдером пиратского сайта с контентом психолога. В конце апреля 2024 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лабковского. "Запретить "Он-Лайн Дата Лтд" (On-Line Data Ltd) создание технических условий, обеспечивающих размещение аудиовизуальных произведений", - говорится в документах.
https://ria.ru/20231221/labkovskiy-1917179243.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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московский городской суд, происшествия
Московский городской суд, Происшествия
Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики

Психолог Лабковский через суд запретил хостингу распространять его ролики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский городской суд удовлетворил иск психолога Михаила Лабковского к иностранному хостинг-провайдеру о нарушении авторских прав, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно судебным документам, в январе прошлого года Лабковский подал иск против хостинг-провайдера Zomro B.V. за нарушение авторских прав в отношении его видео, которые незаконно распространял один из сайтов. Позже суд заменил ответчика на On-Line Data Ltd, который и был провайдером пиратского сайта с контентом психолога.
Психолог и писатель Михаил Лабковский - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Психолог Лабковский подал в суд на Wildberries за продажу его книг
21 декабря 2023, 14:11
В конце апреля 2024 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лабковского.
"Запретить "Он-Лайн Дата Лтд" (On-Line Data Ltd) создание технических условий, обеспечивающих размещение аудиовизуальных произведений", - говорится в документах.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Роскомнадзор потребовал удалить фонограммы песен из фильма "Руки вверх!"
6 декабря 2024, 23:42
 
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