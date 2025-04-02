https://ria.ru/20250402/mosgorsud-2008799625.html

Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики

Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики - РИА Новости, 02.04.2025

Психолог через суд запретил иностранному хостингу распространять его ролики

Московский городской суд удовлетворил иск психолога Михаила Лабковского к иностранному хостинг-провайдеру о нарушении авторских прав, говорится в судебных... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:36:00+03:00

2025-04-02T06:36:00+03:00

2025-04-02T06:36:00+03:00

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Московский городской суд удовлетворил иск психолога Михаила Лабковского к иностранному хостинг-провайдеру о нарушении авторских прав, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно судебным документам, в январе прошлого года Лабковский подал иск против хостинг-провайдера Zomro B.V. за нарушение авторских прав в отношении его видео, которые незаконно распространял один из сайтов. Позже суд заменил ответчика на On-Line Data Ltd, который и был провайдером пиратского сайта с контентом психолога. В конце апреля 2024 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лабковского. "Запретить "Он-Лайн Дата Лтд" (On-Line Data Ltd) создание технических условий, обеспечивающих размещение аудиовизуальных произведений", - говорится в документах.

https://ria.ru/20231221/labkovskiy-1917179243.html

https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский городской суд, происшествия