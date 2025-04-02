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Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик - РИА Новости, 02.04.2025
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18:06 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/moldaviya-2008959831.html
Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик
Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик - РИА Новости, 02.04.2025
Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стремятся завести переговоры по приднестровскому урегулированию в тупик, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:06:00+03:00
2025-04-02T18:06:00+03:00
в мире
тирасполь
кишинев
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стремятся завести переговоры по приднестровскому урегулированию в тупик, говорится в сообщении молдавского Бюро по реинтеграции. "Следуя навязанной извне повестке дня, противоречащей интересам граждан обоих берегов Днестра, Тирасполь стремится завести диалог в тупик и посеять недоверие в обществе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Молдавское бюро по реинтеграции заявляет, что переговоры представителей Молдавии и Приднестровья в формате "1+1", которые были запланированы на 3 апреля, были вновь заблокированы Тирасполем, так как его политический представитель отвергает как идею встречи в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе, так и идею видеоконференции, настаивая на ее организации в Бендерах, на территории Приднестровья. "Мы считаем, что такой подход абсолютно контрпродуктивный, свидетельствует о нежелании Тирасполя восстанавливать диалог и решать накопившиеся за столом переговоров проблемы", - говорится в сообщении. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006361049.html
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в мире, тирасполь, кишинев, молдавия, обсе
В мире, Тирасполь, Кишинев, Молдавия, ОБСЕ
Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик

Бюро по реинтеграции Молдавии: Тирасполь стремится завести переговоры в тупик

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики стремятся завести переговоры по приднестровскому урегулированию в тупик, говорится в сообщении молдавского Бюро по реинтеграции.
"Следуя навязанной извне повестке дня, противоречащей интересам граждан обоих берегов Днестра, Тирасполь стремится завести диалог в тупик и посеять недоверие в обществе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
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Молдавское бюро по реинтеграции заявляет, что переговоры представителей Молдавии и Приднестровья в формате "1+1", которые были запланированы на 3 апреля, были вновь заблокированы Тирасполем, так как его политический представитель отвергает как идею встречи в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе, так и идею видеоконференции, настаивая на ее организации в Бендерах, на территории Приднестровья. "Мы считаем, что такой подход абсолютно контрпродуктивный, свидетельствует о нежелании Тирасполя восстанавливать диалог и решать накопившиеся за столом переговоров проблемы", - говорится в сообщении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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