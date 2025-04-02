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Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 02.04.2025 (обновлено: 13:34 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/mo-2008874821.html
Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков
Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков - РИА Новости, 02.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:31:00+03:00
2025-04-02T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожье
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника превысили 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
запорожская область
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вооруженные силы украины, россия, запорожье, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожье, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Восток составили более 110 боевиков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника превысили 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожьеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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