https://ria.ru/20250402/mo-2008874821.html

Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков

Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков - РИА Новости, 02.04.2025

Потери ВСУ в зоне "Востока" составили более 110 боевиков

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожье

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери противника превысили 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

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вооруженные силы украины, россия, запорожье, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)