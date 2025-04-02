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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 02.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх бригад и пограничного отряда Украины в различных районах Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:31:00+03:00

2025-04-02T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх бригад и пограничного отряда Украины в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Каменка Харьковской области, Кировск, Дробышево, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина