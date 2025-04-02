https://ria.ru/20250402/mizulina-2008850597.html

Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат "для похудения"

Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат "для похудения" - РИА Новости, 02.04.2025

Мизулина призвала убрать из продажи популярный препарат "для похудения"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным и отметила, что... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:52:00+03:00

2025-04-02T11:52:00+03:00

2025-04-02T11:56:00+03:00

общество

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным и отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи. Мизулина рассказала, что препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, а покупают его через маркетплейсы. В аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном. "Почитав большое количество писем на эту тему, делаю вывод, что таблетки стремные и принимать их точно небезопасно. Тем более, точный состав неизвестен, как и производитель. Я думаю, что маркетплейсы должны задуматься об этом товаре и убрать его из продажи, пока не поздно", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина предупредила, что таблеток, помогающих похудеть раз и навсегда, не существует. А получить стройное тело можно только соблюдая режим дня, занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.

https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html

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общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета