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Мирошник приветствовал действия стран, преследующих наемников ВСУ

Мирошник приветствовал действия стран, преследующих наемников ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

Мирошник приветствовал действия стран, преследующих наемников ВСУ

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник приветствовал действия стран, преследующих наемников, отправляющихся воевать на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:58:00+03:00

2025-04-02T15:58:00+03:00

2025-04-02T15:58:00+03:00

в мире

латинская америка

родион мирошник

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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник приветствовал действия стран, преследующих наемников, отправляющихся воевать на Украину. "Знаете, есть ряд действий, которые предпринимаются на уровне дипломатических контактов, и мы приветствуем те страны, которые преследуют на своих территориях наемников, которые в качестве этих "серых гусей" отправляются воевать за деньги, убивать мирное население", - заявил Мирошник РИА Новости. Он отметил, что не хотел бы называть конкретные государства, так как с ними есть взаимодействие. По его словам, российская сторона приветствует страны, которые запрашивают данные о наемниках. "Потому что мы располагаем документами ряда наемников, которые имеют отношение к определенным странам. У нас есть перечень тех стран, граждане которых воюют на территории украинских боевиков. Мы говорили о том, что это и поляки, и британцы, и представители ряда стран Латинской Америки. Вот эти страны, они направили своих и ничего не предприняли для того, чтобы противодействовать направлению своих боевиков для участия в военных действиях. Мы же приветствуем действия стран, которые преследуют людей, проповедующих, ведущих такой кровавый бизнес, направляющихся воевать на украинскую территорию", - отметил посол по особым поручениям.

https://ria.ru/20250317/mid-2005438696.html

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в мире, латинская америка, родион мирошник