https://ria.ru/20250402/minprosveschenie-2008849427.html
В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей
В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей - РИА Новости, 02.04.2025
В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей
Минпросвещения РФ ведет работу по профилактике мошенничества с использованием возможностей искусственного интеллекта среди детей, сообщила заместитель министра... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:43:00+03:00
2025-04-02T11:43:00+03:00
2025-04-02T11:43:00+03:00
общество
россия
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет работу по профилактике мошенничества с использованием возможностей искусственного интеллекта среди детей, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман. "К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с угрозами со стороны искусственного интеллекта, где уже научились подделывать голоса, голоса родителей, голоса учителей. Проходят звонки к детям. И здесь крайне важно, чтобы ребенок смог вовремя определить угрозу и опасность. Мы ведем большую работу в этом направлении", - сказала Шварцман в ходе V Молодежного цифрового форума. Она добавила, что Минпросвещения сегодня ведет комплексную работу по защите детей в интернете, проводится работа не только с учениками, но и с их родителями и педагогами. На уроках информатики и окружающего мира детей погружают в вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности. "Например, в четвертом классе на окружающем мире дети узнают о признаках мошеннических действий, как защитить персональную информацию. Приводятся конкретные примеры, конкретные современные кейсы, по которым можно отличить мошенника от настоящего человека", - отметила Шварцман.
https://ria.ru/20250305/bastrykin-2003272034.html
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общество, россия, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
В Минпросвещения рассказали о профилактике мошенничества с ИИ среди детей
Шварцман: Минпросвещения ведет работу по профилактике мошенничества с помощью ИИ
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ ведет работу по профилактике мошенничества с использованием возможностей искусственного интеллекта среди детей, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.
"К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с угрозами со стороны искусственного интеллекта, где уже научились подделывать голоса, голоса родителей, голоса учителей. Проходят звонки к детям. И здесь крайне важно, чтобы ребенок смог вовремя определить угрозу и опасность. Мы ведем большую работу в этом направлении", - сказала Шварцман в ходе V Молодежного цифрового форума.
Она добавила, что Минпросвещения сегодня ведет комплексную работу по защите детей в интернете, проводится работа не только с учениками, но и с их родителями и педагогами. На уроках информатики и окружающего мира детей погружают в вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности.
"Например, в четвертом классе на окружающем мире дети узнают о признаках мошеннических действий, как защитить персональную информацию. Приводятся конкретные примеры, конкретные современные кейсы, по которым можно отличить мошенника от настоящего человека", - отметила Шварцман.