https://ria.ru/20250402/minoborony-2008986199.html

Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны

Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны - РИА Новости, 02.04.2025

Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны

90-95% обращений на "горячую линию" в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:49:00+03:00

2025-04-02T21:49:00+03:00

2025-04-02T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. 90-95% обращений на "горячую линию" в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы ведомства Анну Цивилеву. По данным министерства, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ), специалисты которого помогают участникам СВО и их родственникам с решением возникающих вопросов получения положенных выплат. "Замглавы российского военного ведомства отметила, что 90-95% обращений на "горячую линию" ВСЦ решаются в максимально сжатые сроки. Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250402/tsivileva-2008985722.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)