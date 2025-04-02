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Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны - РИА Новости, 02.04.2025
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21:49 02.04.2025 (обновлено: 21:50 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/minoborony-2008986199.html
Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны
Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны - РИА Новости, 02.04.2025
Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны
90-95% обращений на "горячую линию" в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:49:00+03:00
2025-04-02T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. 90-95% обращений на "горячую линию" в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы ведомства Анну Цивилеву. По данным министерства, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ), специалисты которого помогают участникам СВО и их родственникам с решением возникающих вопросов получения положенных выплат. "Замглавы российского военного ведомства отметила, что 90-95% обращений на "горячую линию" ВСЦ решаются в максимально сжатые сроки. Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Большинство обращений в ВСЦ решаются в сжатые сроки, заявило Минобороны

Цивилева: 90-95% обращений в Военно-социальный центр решаются в сжатые сроки

© РИА Новости / Кирилл БрагаРаненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Раненый военнослужащий-участник специальной военной операции проходит реабилитацию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. 90-95% обращений на "горячую линию" в Военно-социальный центр решаются в максимально сжатые сроки, сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя главы ведомства Анну Цивилеву.
По данным министерства, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ), специалисты которого помогают участникам СВО и их родственникам с решением возникающих вопросов получения положенных выплат.
"Замглавы российского военного ведомства отметила, что 90-95% обращений на "горячую линию" ВСЦ решаются в максимально сжатые сроки. Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю", - говорится в сообщении.
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