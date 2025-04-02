https://ria.ru/20250402/minfin-2008871292.html

Минфин зафиксировал приток иностранных "ковбойских" инвестиций

Минфин зафиксировал приток иностранных "ковбойских" инвестиций - РИА Новости, 02.04.2025

Минфин зафиксировал приток иностранных "ковбойских" инвестиций

Министерство финансов сообщило о притоке в РФ "ковбойских" средств международных хэдж-фондов через дружественные юрисдикции. Об этом сообщил замминистра... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:23:00+03:00

2025-04-02T13:23:00+03:00

2025-04-02T13:44:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерство финансов сообщило о притоке в РФ "ковбойских" средств международных хэдж-фондов через дружественные юрисдикции. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. "Наш рынок торгуется с дисконтом по мультипликаторам к другим рынкам. И здесь, на мой взгляд, один из самых больших для нас вызовов – этот дисконт снизить. И здесь мы рассчитываем также на то, что, помимо прочего, мы сумеем привлечь и международных инвесторов", - отметил он, выступая на форуме "Эксперт РА" "Стратегическая сессия финансового рынка". Чебесков отметил, что за рубежом сохраняется интерес к российскому рынку. "И даже говорят о том, что какие-то деньги через дружественные нам юрисдикции заходят из недружественных стран на наш рынок., - добавил замглавы Минфина. Объёмы таких средств пока не особо большие, продолжил он. Тем не менее, это демонстрирует, что интерес у иностранных партнеров имеется."Пока цифр каких-то нет, но это так называемые "ковбойские" деньги хэдж-фондов, которые рискуют даже санкционным режимом, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить. Но это видно из динамики цен в первую очередь на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихоньку начинают заходить", - объяснил он представителям СМИ в кулуарах форума. Чебесков почеркнул, что на данный момент речь пока идет о малом притоке инвестиций. Ранее замглавы ведомства сообщил, что Минфин готовит список требований к западным юрлицам, которые хотели бы вернуться к работе в России. Президент Путин подчёркивал, что особых условий для таких компаний не будет: им придется возвращаться на конкурентных условиях. Он поручил кабмину актуализировать перечень компаний, ушедших из РФ. В России создадут процедуру, в рамках которой будут решаться случаи возвращения таких компаний: это будет завесить от целесообразности. Путин подчеркивал, что возврат таких фирм не должен быть в ущерб отечественным производителям.

https://ria.ru/20250318/putin-2005744312.html

https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000510688.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)