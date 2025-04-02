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В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - РИА Новости, 02.04.2025
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11:10 02.04.2025 (обновлено: 12:38 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/migranty-2008840917.html
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - РИА Новости, 02.04.2025
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:10:00+03:00
2025-04-02T12:38:00+03:00
россия
владимир путин
мигранты
владимир колокольцев
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля."В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в документе.Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.Путин поставил задачи:Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.Указ вступил в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
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россия, владимир путин, мигранты, владимир колокольцев, андрей кикоть
Россия, Владимир Путин, Мигранты, Владимир Колокольцев, Андрей Кикоть
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСотрудница Федеральной миграционной службы
Сотрудница Федеральной миграционной службы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сотрудница Федеральной миграционной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в документе.
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Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.
Путин поставил задачи:
  • правительству — представить идеи по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД;
  • министру Владимиру Колокольцеву — провести организационные мероприятия, предусмотренные документом.
Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.
Указ вступил в силу со дня подписания.
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РоссияВладимир ПутинМигрантыВладимир КолокольцевАндрей Кикоть
 
 
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