В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Сотрудница Федеральной миграционной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в документе.
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Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.
Путин поставил задачи:
- правительству — представить идеи по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД;
- министру Владимиру Колокольцеву — провести организационные мероприятия, предусмотренные документом.
Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.
Указ вступил в силу со дня подписания.