https://ria.ru/20250402/migranty-2008840917.html

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев - РИА Новости, 02.04.2025

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:10:00+03:00

2025-04-02T11:10:00+03:00

2025-04-02T12:38:00+03:00

россия

владимир путин

мигранты

владимир колокольцев

андрей кикоть

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, соответствующий указ размещен на сайте Кремля."В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в документе.Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.Путин поставил задачи:Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.Указ вступил в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, мигранты, владимир колокольцев, андрей кикоть