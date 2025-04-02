МИД ПМР выразил обеспокоенность отказом Кишинева от встречи
МИД Приднестровья обеспокоен отказом Кишинева от встречи в формате 1+1
Стела в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность отказом Кишинева от встречи главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и вице-премьера Молдавии Олега Серебряна в формате "1+1".
"Министерство иностранных дел выражает обеспокоенность очередным отказом молдавской стороны прибыть на встречу политических представителей в Бендерский офис Миссии ОБСЕ", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
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Уточняется, что несмотря на согласование даты и времени - 3 апреля, а также повестки заседания, Олег Серебрян отказался от проведения встречи в общепринятом формате прямого общения, вновь сорвав мероприятие.
"Министерство иностранных дел ПМР расценивает позицию Олега Серебряна и публичные оценки его бюро как преднамеренный саботаж переговорного процесса и попытку дискредитации легитимных диалоговых механизмов. Констатируем, что политический представитель от РМ в очередной раз демонстрирует незаинтересованность в содержательной работе, нацеленной на решение конкретных вопросов, затрагивающих интересы населения и хозяйствующих субъектов", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что приднестровская сторона остается открытой для организации встречи на территории Приднестровья в полном соответствии с практикой последних двух лет, прошедших с момента внесения репрессивных поправок в уголовное законодательство Молдавии. В документе содержится призыв к посредникам и наблюдателям в формате "5+2" использовать имеющиеся ресурсы для возвращения молдавской стороны за стол переговоров в нормальном режиме прямого личного диалога.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
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