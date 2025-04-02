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Руденко и замглавы МИД КНР обсудили отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 02.04.2025
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17:15 02.04.2025 (обновлено: 18:19 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/mid-2008942502.html
Руденко и замглавы МИД КНР обсудили отношения Москвы и Пекина
Руденко и замглавы МИД КНР обсудили отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 02.04.2025
Руденко и замглавы МИД КНР обсудили отношения Москвы и Пекина
Замглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации по отношениям Москвы и Пекина, взаимодействию в рамках... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:15:00+03:00
2025-04-02T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации по отношениям Москвы и Пекина, взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), вопросам новой архитектуры евразийской безопасности, сообщил в среду МИД РФ. "Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко провел консультации с помощником министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Лю Бинем по российско-китайским отношениям, проблематике Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросам формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Стороны предметно обсудили планы по комплексному развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем на предстоящий период. Подробно рассмотрен график политических контактов с учетом отмечаемого в текущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что стороны высоко оценили состояние российско-китайских связей, подчеркнули их стабильность в условиях международной турбулентности. "Подчеркнуто намерение России и Китая углублять совместную работу в Шанхайской организации сотрудничества как важное направление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Подтвержден общий настрой тесно координировать усилия в рамках председательства Китая в ШОС и председательства Российской Федерации в Совете глав правительств государств-членов ШОС в 2024-2025 гг.", - сказано в заявлении. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Стороны подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины. Как сообщал МИД РФ, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки". Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20241029/mid-1980667299.html
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китай, россия, москва, андрей руденко, ван и (политик), сергей лавров, шос, в мире
Китай, Россия, Москва, Андрей Руденко, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС, В мире
Руденко и замглавы МИД КНР обсудили отношения Москвы и Пекина

Руденко и замглавы МИД Китая Лю Бинь обсудили сотрудничество в ШОС

© Фото : МИД России/TelegramЗамглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации. 2 апреля 2025
Замглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Замглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации. 2 апреля 2025
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь провели консультации по отношениям Москвы и Пекина, взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), вопросам новой архитектуры евразийской безопасности, сообщил в среду МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко провел консультации с помощником министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Лю Бинем по российско-китайским отношениям, проблематике Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросам формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Стороны предметно обсудили планы по комплексному развитию многопланового сотрудничества между Россией и Китаем на предстоящий период. Подробно рассмотрен график политических контактов с учетом отмечаемого в текущем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - говорится в сообщении министерства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В МИД оценили влияние БРИКС на отношения России и Китая
29 октября 2024, 12:24
Отмечается, что стороны высоко оценили состояние российско-китайских связей, подчеркнули их стабильность в условиях международной турбулентности.
"Подчеркнуто намерение России и Китая углублять совместную работу в Шанхайской организации сотрудничества как важное направление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Подтвержден общий настрой тесно координировать усилия в рамках председательства Китая в ШОС и председательства Российской Федерации в Совете глав правительств государств-членов ШОС в 2024-2025 гг.", - сказано в заявлении.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили украинский кризис и график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Стороны подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта вокруг Украины. Как сообщал МИД РФ, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Замглавы МИД рассказал о позициях Китая и России по международному порядку
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