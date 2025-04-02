https://ria.ru/20250402/mgu-2008916868.html

Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ

Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ - РИА Новости, 02.04.2025

Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ

Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:28:00+03:00

2025-04-02T15:28:00+03:00

2025-04-02T15:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

образование - общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических и научных работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250124/zarplata-1995364266.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество