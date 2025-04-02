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Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ - РИА Новости, 02.04.2025
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15:28 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/mgu-2008916868.html
Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ
Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ - РИА Новости, 02.04.2025
Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ
Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:28:00+03:00
2025-04-02T15:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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образование - общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических и научных работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
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общество, россия, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, МГУ имени М. В. Ломоносова, Образование - Общество
Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ

Путин поручил довести зарплату ученых и педагогов МГУ до целевых показателей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей.
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических и научных работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
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24 января, 16:48
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - Общество
 
 
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