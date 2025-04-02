Путин дал поручение по зарплатам ученых и преподавателей МГУ
Путин поручил довести зарплату ученых и педагогов МГУ до целевых показателей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил довести среднюю заработную плату педагогических и научных работников МГУ до целевых показателей.
Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических и научных работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
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