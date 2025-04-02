https://ria.ru/20250402/mgu-2008915695.html

Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования

Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования

Президент России Владимир Путин поручил использовать программы, разработанные в МГУ, для дополнительного профобразования педагогических и научных работников... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:23:00+03:00

2025-04-02T15:23:00+03:00

2025-04-02T15:25:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил использовать программы, разработанные в МГУ, для дополнительного профобразования педагогических и научных работников образовательных организаций в области математики и естественных наук. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить использование образовательных программ и учебно-методических материалов, разработанных и реализуемых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова", при осуществлении дополнительного профессионального образования педагогических и научных работников образовательных организаций в области математики и естественных наук", - говорится в документе. Срок доклада - до 1 июля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250124/putin-1995355847.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин