https://ria.ru/20250402/mgu-2008915695.html
Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования
Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования
Президент России Владимир Путин поручил использовать программы, разработанные в МГУ, для дополнительного профобразования педагогических и научных работников... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:23:00+03:00
2025-04-02T15:23:00+03:00
2025-04-02T15:25:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825068387_46:0:3582:1989_1920x0_80_0_0_628e25be4c44042a7f8efa5dc4afcc9f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил использовать программы, разработанные в МГУ, для дополнительного профобразования педагогических и научных работников образовательных организаций в области математики и естественных наук. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, состоявшегося 24 января 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить использование образовательных программ и учебно-методических материалов, разработанных и реализуемых федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова", при осуществлении дополнительного профессионального образования педагогических и научных работников образовательных организаций в области математики и естественных наук", - говорится в документе. Срок доклада - до 1 июля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250124/putin-1995355847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825068387_488:0:3140:1989_1920x0_80_0_0_4e86b213d10a65c412a8930d46a791e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил использовать программы МГУ для профобразования
Путин поручил использовать программы МГУ для дополнительного профобразования