https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html

Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро

Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро - РИА Новости, 02.04.2025

Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро

Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:09:00+03:00

2025-04-02T18:09:00+03:00

2025-04-02T23:44:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте столичного главка МВД России.По данным правоохранителей, вечером 1 апреля на платформе станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии между знакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт. Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего электропоезда, от удара о состав он получил серьезные телесные повреждения. Пострадавший, 45-летний москвич, был доставлен в медучреждение, ему диагностирован перелом бедренной кости. "Принятыми мерами сотрудников полиции столичного метрополитена в кратчайшие сроки гражданка была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

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Кадры из московского метро, где женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд Как сообщает столичный главк МВД, 45-летний пострадавший доставлен в медучреждение, у него перелом бедренной кости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 2025-04-02T18:09 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия