https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро - РИА Новости, 02.04.2025
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:09:00+03:00
2025-04-02T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего поезда на станции "Арбатская" в Москве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте столичного главка МВД России.По данным правоохранителей, вечером 1 апреля на платформе станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии между знакомыми мужчиной и женщиной произошел конфликт. Женщина толкнула своего знакомого в сторону прибывающего электропоезда, от удара о состав он получил серьезные телесные повреждения. Пострадавший, 45-летний москвич, был доставлен в медучреждение, ему диагностирован перелом бедренной кости. "Принятыми мерами сотрудников полиции столичного метрополитена в кратчайшие сроки гражданка была задержана и доставлена в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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Кадры из московского метро, где женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд
Как сообщает столичный главк МВД, 45-летний пострадавший доставлен в медучреждение, у него перелом бедренной кости.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2025-04-02T18:09
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд на станции "Арбатская" в Москве