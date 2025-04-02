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Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс" - РИА Новости, 02.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:18 02.04.2025 (обновлено: 15:19 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/meloni-2008913698.html
Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс"
Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс" - РИА Новости, 02.04.2025
Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс"
Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в фильме "Семейка Аддамс", скончалась в возрасте 89 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:18:00+03:00
2025-04-02T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в фильме "Семейка Аддамс", скончалась в возрасте 89 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. Брат актрисы сообщил изданию, что она перенесла несколько инсультов и умерла в понедельник в хосписе в штате Флорида. "Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела", - сказал он. Рост актрисы составлял около 120 сантиметров. В фильме "Семейка Аддамс" (1991) режиссера Барри Зонненфельда она исполнила роль супруги кузена Слоша – одного из родственников эксцентричной семьи. Ее можно увидеть в знаменитой сцене, когда Гомес и Фестер исполняют танец "Мамушка". Мэлони также приняла участие в телевизионном фильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск" (1978). Актриса заняла центральное место в семейном сюжете, исполнив роль сына Чубакки. В спецвыпуске также были представлены отец и жена Чубакки. Ее костюм для этой роли был полностью сделан из человеческих волос.
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флорида, в мире, сша, патти мэлони, кино, кино и сериалы
Культура, Флорида, В мире, США, Патти Мэлони, кино, Кино и сериалы
Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс"

Актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в "Семейке Аддамс", умерла в 89 лет

© Orion Pictures (1991)Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
Кадр из фильма Семейка Аддамс - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Orion Pictures (1991)
Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в фильме "Семейка Аддамс", скончалась в возрасте 89 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.
Брат актрисы сообщил изданию, что она перенесла несколько инсультов и умерла в понедельник в хосписе в штате Флорида.
"Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела", - сказал он.
Рост актрисы составлял около 120 сантиметров. В фильме "Семейка Аддамс" (1991) режиссера Барри Зонненфельда она исполнила роль супруги кузена Слоша – одного из родственников эксцентричной семьи. Ее можно увидеть в знаменитой сцене, когда Гомес и Фестер исполняют танец "Мамушка".
Мэлони также приняла участие в телевизионном фильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск" (1978). Актриса заняла центральное место в семейном сюжете, исполнив роль сына Чубакки. В спецвыпуске также были представлены отец и жена Чубакки. Ее костюм для этой роли был полностью сделан из человеческих волос.
 
КультураФлоридаВ миреСШАПатти МэлоникиноКино и сериалы
 
 
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