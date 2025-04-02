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Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс"

Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс" - РИА Новости, 02.04.2025

Умерла актриса, сыгравшая в "Семейке Аддамс"

Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в фильме "Семейка Аддамс", скончалась в возрасте 89 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:18:00+03:00

2025-04-02T15:18:00+03:00

2025-04-02T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американская актриса-лилипут Патти Мэлони, сыгравшая в фильме "Семейка Аддамс", скончалась в возрасте 89 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. Брат актрисы сообщил изданию, что она перенесла несколько инсультов и умерла в понедельник в хосписе в штате Флорида. "Для маленького человека, выросшего в большом мире, она сделала все, что хотела", - сказал он. Рост актрисы составлял около 120 сантиметров. В фильме "Семейка Аддамс" (1991) режиссера Барри Зонненфельда она исполнила роль супруги кузена Слоша – одного из родственников эксцентричной семьи. Ее можно увидеть в знаменитой сцене, когда Гомес и Фестер исполняют танец "Мамушка". Мэлони также приняла участие в телевизионном фильме "Звездные войны: Праздничный спецвыпуск" (1978). Актриса заняла центральное место в семейном сюжете, исполнив роль сына Чубакки. В спецвыпуске также были представлены отец и жена Чубакки. Ее костюм для этой роли был полностью сделан из человеческих волос.

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флорида, в мире, сша, патти мэлони, кино, кино и сериалы