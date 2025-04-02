https://ria.ru/20250402/medvedchuk-2008823892.html

Медведчук заявил об украинизации политики в ЕС

Медведчук заявил об украинизации политики в ЕС - РИА Новости, 02.04.2025

Медведчук заявил об украинизации политики в ЕС

Украинизация политики продолжается по всей Европе, она скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:01:00+03:00

2025-04-02T10:01:00+03:00

2025-04-02T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинизация политики продолжается по всей Европе, она скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда прогнозы сбываются, это не всегда радует. В Европе продолжается украинизация политики, о которой я говорил еще в 2023 году: "Теперь уже не Европа учит Украину политике, а Украина учит Европу, как с помощью политики ненависти и непримиримости прийти к экономическому спаду и нищете. И если Европа будет и дальше продолжать эту политику, то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную. Если Украина с 2014 года, несмотря на предупреждения оппозиции и граждан, не потерявших возможности соображать после очередного Майдана, упорно залезала в войну, и в конце концов все это пришло к ожидаемому финалу, то сегодня по этому безумному пути идет Европа", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Европа, продолжает политик, придет к тому, к чему пришла Украина – нищете, войнам, правовому беспорядку. В качестве примера Медведчук привел главу фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европарламента. В ее случае, как отмечает председатель совета движения, налицо политическая травля, которую ей устроил теряющий рейтинги президент Франции Эммануэль Макрон. "Интереснее всего, что украинские СМИ взвыли от восторга по поводу приговора Ле Пен, смакуя, что нанесен удар "пророссийскому политику". Но реально политика Ле Пен близка к политике Шарля де Голля, то есть основана на чувстве национального достоинства французов и их традиционных ценностей. Политиков калибра Ле Пен сегодня на Украине просто нет, и традиционные ценности защищать некому, что превратило страну в концлагерь, а Верховную раду – в публичный дом. Чему тут радоваться простым украинцам? Но хуже то, что определенные силы запланировали строительство этого концлагеря на всю остальную Европу. Тут все происходит по опробованному украинскому сценарию", - отмечает Медведчук. Зеленский во всей этой истории, заявляет Медведчук, изображает жертву, на чем несказанно обогащается. Он выстроил страну-попрошайку, которой якобы все должны, профессионально нищую страну, где живет нищий народ, а власть утопает в роскоши. Все это уже было в африканских странах, где простые люди погибали с голоду, а власть покупала особняки в Лондоне. Зеленский работает именно по той же схеме. "Теперь эту эстафету начинает принимать Прибалтика. По здравому разумению, таким маленьким странам нужно жить в мире с таким большим и мощным соседом, как Россия, более того, кооперация с российской экономикой необычайно выгодна, как и в украинском случае. Но куда там – прибалтийские моськи пытаются разжечь войну. Получается, война на Украине должна длиться вечно и бесконечно, и это якобы как-то будет на пользу Прибалтике. В реальности от этого нет никакой пользы этим странам, но прибалтийская верхушка тоже хочет сделать, по примеру Зеленского, свой народ жертвой, а самим на этом зарабатывать", - заявил Медведчук. По его словам, эта же логика работает и в Европе. Страны ЕС, висящие на шее у других, более экономически развитых, активно втягивают Европу в "большую войну". Зеленский, по его словам, не столько хочет воевать, сколько добивается тотального уничтожения всех оппонентов внутри страны и зарабатывать на оказанной помощи. Реального потенциала России он не оценил, и все напрасно ждет, пока она развалится. И хорошо видно, что разваливается не Россия, а Украина Зеленского. "Все идет по украинскому сценарию – сделавший "цивилизационный" выбор центр начинает уничтожать свободу регионов, устанавливая диктатуру в стране, что ведет к беспорядкам и вооруженным столкновениям. Отстаивающие свое право голоса жители регионов объявляются сепаратистами, а их политические лидеры – предателями, и звучит приказ стрелять в народ. А коллективный Запад оправдывает это преступление, называя борьбу граждан за свои права сепаратизмом под руководством Кремля. Идет искажение реальности, лживо провозглашается, что не центр старается сделать из региона своей страны колонию, на Украине нацисты напрямую заявляли, что идут колонизировать Донбасс, а доблестные патриоты идут освобождать свою землю от чужаков", - отметил Медведчук. По его мнению, ситуация в Молдавии рискует с огромной долей вероятности повторить украинский сценарий вооруженного противостояния между центром и регионами. Разжигание молдавского конфликта поможет брюссельской бюрократии продолжать конфликт на Украине, а это развяжет им руки репрессировать оппозицию в странах ЕС. Нынешние руководители Европейского Союза понимают, что это единственный выход остаться у власти, по-другому у них никак не выйдет.

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001665710.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007355665.html

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