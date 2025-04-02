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Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком - РИА Новости, 02.04.2025
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23:21 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/mask-2008991355.html
Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком
Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком - РИА Новости, 02.04.2025
Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком
Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:21:00+03:00
2025-04-02T23:21:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду написала на своей странице в соцсети X, что Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в DOGE будет завершена, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт также назвала "мусором" информацию об этом. "Да, фейковые новости", - написал Маск в ответ на публикацию Левитт. В среду газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба якобы приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Маск назвал новость о его уходе с госслужбы фейком

Маск назвал фейком информацию о том, что он покинет свой пост в ближайшие недели

© Getty Images / Kenny Holston/PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / Kenny Holston/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск назвал "фейком" новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду написала на своей странице в соцсети X, что Маск уйдет с государственной службы тогда, когда его работа в DOGE будет завершена, опровергнув сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска. Левитт также назвала "мусором" информацию об этом.
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"Да, фейковые новости", - написал Маск в ответ на публикацию Левитт.
В среду газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба якобы приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и всё чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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